Afra Blanco, contra el PP por cargar contra la huelga del 11N: "Dime quién te aplaude y te diré a quién representas, y al PP lo aplaude Garamendi y la patronal"

La sindicalista Afra Blanco, de UGT, critica al PP por cargar contra la huelga general del 11N y admite estar "harta" de las "excusas" de la patronal. En el vídeo, los detalles.

El PP carga contra los sindicatos a pocas horas de la huelga general e intenta desacreditarlos. La sindicalista de UGT, Afra Blanco, responde en directo a los populares que han criticado que en ocho años los sindicatos no han montado ningún tipo de movilización respecto a la vivienda y los salarios y lo hacen ahora que empieza la campaña electoral.

"Mienten, ya está. Es sencillo", responde Blanco, directamente, a las palabras y críticas a la huelga del 11N del secretario general del PP, Miguel Tellado. "Dime quién aplaude al PP y te diré a quién representa. Y al Partido Popular y al señor Tellado le aplaude Garamendi, el jefe de la patronal y el jefe de las empresas", afirma contundente Blanco.

Porque durante ocho años, añade, "hemos estado dedicándonos a derogar todas, con perdón de la expresión, sus mierdas, su ley en materia de pensiones y su factor de sostenibilidad. Nos hemos dedicado a derogar y a negociar una nueva reforma laboral, nos hemos dedicado a negociar nuevos permisos, nos hemos dedicado a intentar negociar subidas de salarios con la patronal, etc.".

Ahora bien, "lo cierto es que para una huelga general lo que necesitas es gente, entre otras cosas, que apoye esa causa y apoye ese motivo. Y la situación de Maricarmen nos atravesó a todos, a todos los que nos consideramos adultos funcionales", añade Blanco, admitiendo, a su vez, estar "harta" de "las excusas que siempre pone la patronal".

"¿Tú estás de acuerdo con que en España hay un problema en materia de vivienda? A la huelga. ¿Estás de acuerdo que en España hay un problema con los alquileres y no te da el salario? A la huelga. ¿Estás de acuerdo con que tu salario es una mierda y no te permite vivir dignamente? A la huelga. Y si no, no nos quejemos después en mesas, con nuestros amigos, con nuestros familiares, porque no hay ni un solo derecho que haya caído del cielo. Todos se han conquistado a partir de la movilización y a partir de las huelgas", finaliza la sindicalista.

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