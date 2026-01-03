Sandro Pozzi señala la similitud entre la detención de Maduro y la del 'Chapo': "Básicamente le dijo exactamente a la CIA dónde se encontraba"

El periodista ha explicado que "lo que ha ocurrido aquí es un cambio de estrategia brutal en términos de lucha contra el narcotráfico por parte de EEUU en América Latina".

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha sido capturado junto a su mujer por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales del Ejército estadounidense. Ha ocurrido en mitad de una oleada de ataques estadounidenses en diferentes zonas de Venezuela, que han sufrido bombardeos en un ataque aéreo que intensifica aún más las tensiones entre países.

El periodista Sandro Pozzi ha señalado que la detención le recuerda "mucho a la captura del 'Chapo' Guzmán, porque básicamente lo que hizo Maduro con ese 'Carpool' el jueves es decirle exactamente a la CIA dónde se encontraba, que era lo que hizo el 'Chapo' Guzmán cuando tuvo aquella entrevista con Sean Penn, lo que provocó el arresto por parte de las fuerzas mexicanas en cooperación con la DEA".

"Lo que ha ocurrido aquí es un cambio de estrategia brutal en términos de lucha contra el narcotráfico por parte de EEUU en América Latina. Era la Guardia Costera estadounidense la que hacía las aprehensiones de droga y la DEA la que se coordinaba con las fuerzas de los países latinoamericanos para hacer estas operaciones", ha explicado.

En esta ocasión, según Pozzi, "lo que ha ocurrido es una operación más similar a la que acabó con la vida de Osama bin Laden, en la que la Delta Force, la mayor unidad de élite de la Armada estadounidense, interviene directamente dentro de un tercer país para ejecutar una operación que se podría considerar antiterrorista, en el sentido de que la Administración Trump ahora define al narcotráfico como narcoterrorismo".

"Y eso le da una amplia cobertura a la hora de actuar fuera de EEUU", ha remarcado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.