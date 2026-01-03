Fuego, helicópteros sobrevolando el país y terror absoluto: así comenzaron los ataques de EEUU en Venezuela

Los detalles Aún se desconocen los daños que han causado los diferentes bombardeos, pero las imágenes dejan clara la desesperación de los vecinos al escuchar fuertes estruendos. Por ello, el Gobierno venezolano ha decretado el estado de conmoción exterior en el país tras la "agresión militar" estadounidense.

Caracas enfrenta una jornada de terror tras detonaciones y explosiones en Venezuela. El Gobierno denunció una "gravísima agresión militar" de Estados Unidos en áreas civiles y militares, incluyendo Caracas. Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados y trasladados fuera del país, según anunció Donald Trump en redes sociales, quien afirmó que el ataque fue en colaboración con fuerzas del orden estadounidenses. Las imágenes muestran el pánico de los residentes y daños en varias zonas. El Gobierno venezolano declaró el estado de conmoción exterior para proteger a la población y preparar una respuesta armada. Líderes internacionales han reaccionado ante el suceso.

Caracas vive este sábado una jornada de terror. Venezuela ha sufrido varias detonaciones y explosiones, tras lo que el Gobierno denunció una "gravísima agresión militar" estadounidense en localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas, y ordenó el "despliegue del comando para la defensa integral de la nación". Minutos después, se conocía que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su mujer habían sido capturados y trasladados fuera del país en avión.

Así lo ha anunciado el líder estadounidense, Donald Trump, en sus redes sociales, tras un ataque que ha dejado imágenes de lo más impactantes. "Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se darán más detalles próximamente. Hoy a las 11:00 a. m. habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención!", ha escrito.

Aún se desconocen los daños que han causado los diferentes bombardeos, pero las imágenes dejan clara la desesperación y el terror de los vecinos al escuchar fuertes estruendos y visualizar los ataques que han dejado columnas de humo y fuego en diferentes viviendas.

En uno de esos vídeos, en el puerto de la Guaira, un hombre pide a sus familiares que se protejan y asegura ver una oleada de misiles entre gritos de pánico. Los atacantes formarían parte de los Delta Force, la unidad de operaciones especiales del Ejército estadounidense.

Vecinos venezolanos reaccionan a los bombardeos estadounidenses en Venezuela.

Así, en otras imágenes se puede percibir una cascada de helicópteros que podrían corresponderse con los que han capturado al presidente venezolano y a su mujer, quienes han sido trasladados fuera del país de inmediato.

Los helicópteros que podrían haber capturado a Nicolás Maduro tras los bombardeos en Venezuela.

Tras este ataque aéreo, que ha conmocionado a diferentes países, líderes y políticos han reaccionado posteando imágenes de lo sucedido, como el ministro de Transportes, Óscar Puente, que asegura que "lo que se temía ya está sucediendo".

Residentes de Caracas relataron a la agencia Bloomberg a primera hora de la madrugada que habían escuchado el ruido de varias explosiones en la ciudad y avistado aviones que sobrevolaban la capital de Venezuela, salpicada de ruido de disparos. Medios locales hablan de detonaciones en varias bases militares y posiciones de seguridad como el complejo militar de Fuerte Tiuna, el cuartel de La Carlota y el aeropuerto de Higuerote.

Imágenes de los bombardeos estadounidenses en Venezuela.

Por ello, el Gobierno venezolano ha anunciado la declaración del estado de conmoción exterior en el país tras la "agresión militar" de Estados Unidos. En un comunicado, el Ejecutivo informó de que el jefe de Estado "ha firmado y ordenando la implementación del decreto que declara el estado de conmoción exterior", con el fin de "proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.