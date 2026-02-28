Sandro Pozzi advierte de que este ataque de EEUU e Israel contra Irán no es como el anterior: "Requiere una campaña prolongada"

El periodista ha asegurado que la clave de este conflicto es la Guardia Revolucionaria iraní porque son ellos "los que controlan el país".

Estados Unidos e Israel han lanzado conjunto contra Irán. Una ofensiva que, para Sandro Pozzi, no es igual que la realizada el pasado mes de junio contra el régimen ayatolá.

"Por lo que hay en este momento, este no es una ataque como el de junio. No hemos visto B2 atacando centrales con bombas de penetración", ha explicado el periodista en Al Rojo Vivo.

De hecho, Pozzi ha señalado que tiene unas intenciones diferentes que va más allá del programa nuclear iraní: "Lo que busca es crear las condiciones de una revolución y eso requiere una campaña prolongada y continuada por las tres partes, por EEUU, Israel e Irán".

"Lo más probable es que esta noche haya una buena oleada de misiles balísticos por parte de Irán. Además, hay que tener en cuenta de que Trump nunca ha ocultado el objetivo del cambio del régimen, pero no se trata solo de acabar con Ali Jamenei. La clave es la Guardia Revolucionaria y cómo reacciona. Son los que controlan el país y la evidencia peor es que se ha roto por completo la confianza y por tanto no va a haber contención", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.