Una propietaria de dos pisos protesta contra la especulación en la acampada de la Puerta del Sol: "La vivienda no puede ser un negocio"

Marta es propietaria de dos pisos y acude a la Puerta del Sol a protestar contra la especulación y contra los que negocian con la vivienda.

No solo los que tienen problemas con la vivienda se manifiestan en la Puerta del Sol de Madrid. Marta es propietaria de dos pisos y no es el primer día que participa de la acampada, en la que su hija sí participa de forma activa.

"Empecé a venir el domingo por la tarde y, desde entonces, vengo todos los días y estoy unas cuantas horas con la gente", confiesa ante las cámaras de laSexta.

Ella está absolutamente en contra de la especulación: "La vivienda no puede ser un negocio", afirma Marta, que está totalmente en contra de la especulación. Los fondos buitre, añade, "no pueden hacer negocio en el resto de Europa, vienen aquí. Como siempre, España es el cuarto sucio de Europa".

Porque tal como lamenta, "no es la gente joven, la gente de 35 años, casada y con hijos, tampoco tiene un proyecto de vida", por lo que "hay que topar el alquiler", mantiene contundente Marta.

"Este país necesita ya una huelga general, pero aquí hace falta una huelga general porque en este país hay una crisis permanente. El problema no son aquellos que vienen de fuera. Es muy fácil echarle la culpa al diferente. El problema son los que tienen el dinero y los que hacen negocio con la vivienda", asegura contundente Marta.

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