Sergio Sayas (PP) considera que a Sánchez "le mueve el poder": "Creo que nos contará una milonga y seguirá adelante"

El diputado 'popular' ha asegurado comprender el hartazgo social por el problema de la vivienda, pero ha opinado que se debe construir más y no aumentar "el intervencionismo".

El diputado del Partido Popular, Sergio Sayas, ha expresado su deseo de que Pedro Sánchez adelante las elecciones tras el rechazo de dos decretos de vivienda en el Congreso. En una entrevista en Al Rojo Vivo, Sayas criticó a Sánchez por lo que considera el mayor fracaso en vivienda en la historia democrática de España, mencionando también "ocho años de corrupción" y una regresión en el país. A pesar de apoyar un adelanto electoral, cree que Sánchez continuará la legislatura. Sayas criticó la subida de precios de vivienda y alquiler bajo el gobierno actual, rechazando el intervencionismo y abogando por construir más viviendas. También señaló que las leyes del PP sobre vivienda están paralizadas y criticó promesas incumplidas de la izquierda.

El diputado del Partido Popular, Sergio Sayas, ha mostrado su deseo de que Pedro Sánchez adelante las elecciones tras la caída de los dos decretos de vivienda presentados en el Congreso este viernes.

En una entrevista en Al Rojo Vivo, Sayas ha asegurado que "la historia a quien va a juzgar es a Sánchez por haber provocado el mayor fracaso de la vivienda que se ha producido en la historia democrática de España". Además, ha incidido en "los ocho años de corrupción" y "la regresión que ha sufrido este país".

"Hoy mucha gente que antes de que llegara Sánchez eran clases medias, desde que está en el Gobierno se han convertido en vulnerables porque no pueden pagar los precios de la luz y el gas, el euríbor, las hipotecas…", ha sostenido.

Sobre un posible adelanto electoral, ha asegurado estar a favor, pero ha opinado que el presidente continuará la legislatura. "Los caminos de Sánchez son inexpugnables, pero España se merece elecciones ya", ha indicado.

En un tono duro contra Sánchez, ha afirmado que "creo que no tiene ningún escrúpulo y ha demostrado que está dispuesto a resistir hasta el final, porque lo que le mueve es el poder". "Creo que nos va a contar una milonga y seguir adelante", ha sentenciado.

Reclama más vivienda

El parlamentario ha mostrado su comprensión por las movilizaciones sociales, destacando que "desde que gobierna Sánchez los precios de la vivienda han subido un 74% y los de los alquileres un 45%".

Sin embargo, ha rechazado la fórmula del "intervencionismo" y ha pedido "construir más vivienda". "El PP ha presentado tres leyes en materia de vivienda, pero están paralizadas porque Armengol no las quiere debatir", ha criticado.

En esta línea, ha reprochado que "la izquierda prometió 184.000 viviendas" y "hoy hay en el portal público anunciadas para alquiler 600".

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