Alán Barroso: "La prórroga en la declaración de Zapatero es conveniente para él, pero no mediáticamente, porque hasta que no hable lo van a despellejar"

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero pide aplazar su declaración ante el juez Calama, prevista para este 2 de junio. En consultor político Alán Barroso analiza las consecuencias positivas y negativas de esta aplazamiento. En el vídeo, los detalles.

Las joyas que la UDEF ha encontrado en la caja fuerte que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tenía en su despacho de la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz, está dando mucho que hablar, sin embargo, el entorno del propio expresidente asegura que son herencias familiares y regalos hechos por jeques árabes. Todavía no sabemos el valor que tienen esas joyas, habrá que esperar a la información pericial.

"No soy experto en joyas y desde luego en mi casa no se han encontrado nunca una joyas de estas características. Es cierto que mis padres tampoco son presidentes del Gobierno, sino que es la casa de un carpintero y de una profesora, donde difícilmente podríamos ver esto", afirma el politólogo Alán Barroso.

Ahora bien, "¿cuál es el problema?", pregunta Barroso, respondiendo él mismo: "Que esto es muy llamativo, que esto es muy brillante, y esto se conjuga al mismo tiempo con lo que acabamos de conocer de la prórroga". La defensa del expresidente ha pedido aplazar su declaración ante el juez Calama, prevista para este 2 de junio.

Esto es, según analiza Barroso, "mientras Zapatero tenga que estar preparándose para la defensa, que tiene que prepararse, porque si no se lo van a comer vivo, no va a poder responder a este tipo de cuestiones. Y estas simplemente va a ser la primera llamativa de todas las que estén por venir. Y entonces se va a producir que va a haber una condena popular mucho antes de que venga una condena en lo judicial, porque estas imágenes hacen muchísimo daño y hacen muchísimo daño a cualquiera y todavía más daño a un referente moral que se ha convertido en la izquierda durante los últimos años, como es Zapatero".

Por tanto, esta prórroga, este aplazamiento de la declaración es "conveniente para él judicialmente, pero no mediáticamente, porque lo van a despellejar absolutamente y no vamos a conocer absolutamente nada hasta que no lo pueda contar", remata Barroso.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.