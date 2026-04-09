Robles, ante el posible 'castigo' de Trump sobre las bases en España: "No podemos aceptar lecciones ni amenazas de nadie"

Los detalles La ministra de Defensa ha señalado que España no puede aceptar lecciones de quien "no cumple el ordenamiento jurídico", tras la amenaza de Trump de retirar tropas de EEUU de los países de la OTAN considerados poco colaboradores.

Donald Trump estaría considerando trasladar tropas estadounidenses de países de la OTAN que no colaboran en su conflicto con Irán, afectando a España por no ceder sus bases. Margarita Robles, en Al Rojo Vivo, afirmó que el Gobierno no ha recibido notificación al respecto y destacó que las bases son fruto de un convenio con EE.UU., cumpliendo una labor clave. Robles subrayó que España actúa como un país libre y soberano, trabajando por la paz, y no acepta lecciones ni amenazas. Reiteró el compromiso con la legalidad internacional y la defensa de la paz, rechazando lecciones de quienes no cumplen con el ordenamiento jurídico.

Donald Trump se estaría planteando el traslado de tropas estadounidenses de los países miembros de la OTAN considerados poco colaboradores en su guerra contra Irán, lo que afectaría a España por no haberle dejado sus bases para este conflicto.

Margarita Robles ha reaccionado a esta posibilidad en Al Rojo Vivo, señalando que, por ahora, al Gobierno "no le han trasladado nada". La ministra ha recordado que las bases son fruto de un convenio de colaboración de hace muchos años con Estados Unidos, asegurando que realizan una labor clave.

Sin embargo, ha dejado claro que nadie puede "sancionar y decirle a España lo que tiene que hacer" cuando está actuando como un "país libre y soberano que trabaja por la paz".

"Allá ellos con su responsabilidad, también ante la historia", ha indicado, dejando claro que España no quiere la guerra y apuesta por la paz. "No podemos aceptar lecciones ni amenazas de nadie", ha destacado.

La ministra de Defensa ha recordado que el bien supremo es el cumplimiento de la legalidad internacional y la defensa de la paz. "Cuando hay que apoyar misiones en la Alianza, lo hacemos", ha recordado.

Un momento que ha aprovechado para dejar claro que no van a aceptar lecciones de quien no cumple "con el ordenamiento jurídico". "No las podemos aceptar", ha zanjado.

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