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Entrevista en Al Rojo Vivo

Robles, ante el posible 'castigo' de Trump sobre las bases en España: "No podemos aceptar lecciones ni amenazas de nadie"

Los detalles La ministra de Defensa ha señalado que España no puede aceptar lecciones de quien "no cumple el ordenamiento jurídico", tras la amenaza de Trump de retirar tropas de EEUU de los países de la OTAN considerados poco colaboradores.

Robles, ante el posible 'castigo' de Trump sobre las bases en España: "No podemos aceptar lecciones ni amenazas de nadie"
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Donald Trump se estaría planteando el traslado de tropas estadounidenses de los países miembros de la OTAN considerados poco colaboradores en su guerra contra Irán, lo que afectaría a España por no haberle dejado sus bases para este conflicto.

Margarita Robles ha reaccionado a esta posibilidad en Al Rojo Vivo, señalando que, por ahora, al Gobierno "no le han trasladado nada". La ministra ha recordado que las bases son fruto de un convenio de colaboración de hace muchos años con Estados Unidos, asegurando que realizan una labor clave.

Sin embargo, ha dejado claro que nadie puede "sancionar y decirle a España lo que tiene que hacer" cuando está actuando como un "país libre y soberano que trabaja por la paz".

"Allá ellos con su responsabilidad, también ante la historia", ha indicado, dejando claro que España no quiere la guerra y apuesta por la paz. "No podemos aceptar lecciones ni amenazas de nadie", ha destacado.

La ministra de Defensa ha recordado que el bien supremo es el cumplimiento de la legalidad internacional y la defensa de la paz. "Cuando hay que apoyar misiones en la Alianza, lo hacemos", ha recordado.

Un momento que ha aprovechado para dejar claro que no van a aceptar lecciones de quien no cumple "con el ordenamiento jurídico". "No las podemos aceptar", ha zanjado.

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