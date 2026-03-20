Trump considera "justificado" plantearse una retirada de las bases en España y otros aliados de la OTAN por no ayudarle con Ormuz

Mientras tanto... Reino Unido ha confirmado que ha autorizado a EEUU a usar las bases británicas para "neutralizar" ataques iraníes en el estrecho, donde la navegación sigue siendo muy limitada debido a los esfuerzos de Irán para boicotear el paso de todo buque cuya carga pueda beneficiar a EEUU o Israel.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha respaldado la idea de retirar las bases militares en España y otros países de la OTAN, acusando a la Alianza de no colaborar en garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz. Trump ha criticado que la OTAN no ha hecho nada para proteger esta ruta crucial para la energía mundial y ha insistido en que Estados Unidos no depende de ella, pero Europa y otros países sí. Además, ha señalado que no busca un alto el fuego con Irán, afirmando que su país está "arrasando" al país asiático. Trump ha criticado a los países de la OTAN, tachándolos de "cobardes" por no apoyar a Estados Unidos en su ofensiva contra Irán y ha reiterado que, sin Estados Unidos, la Alianza es un "tigre de papel".

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha afirmado este viernes que "tienen razón" los legisladores que creen que Washington debería retirarse de las bases en España y otros países de la OTAN que, según él, no están colaborando para garantizar la navegación segura por el estrecho de Ormuz.

"Hay que reconocer que tienen razón al plantear eso. Y creo que la OTAN ha perdido mucho prestigio, porque deberían estar colaborando en lo del estrecho. Obtienen gran parte de su energía del estrecho de Ormuz", ha respondido Trump desde la Casa Blanca al ser preguntado por las palabras del senador Lindsey Graham, que ha dicho que EEUU debería plantearse la retirada de estas bases militares.

"Si Lindsey Graham dijo eso... No olviden que, durante un tiempo, él fue una gran figura en lo referente a la OTAN, aunque ahora ya no lo es", ha comentado Trump sobre el senador de Carolina del Sur, que fue miembro de las Fuerzas Armadas. El presidente estadounidense ha asegurado que "lo cierto es que muchos senadores y congresistas, que solían ser grandes defensores de la Alianza, están ahora muy molestos por el hecho de que la OTAN no haya hecho absolutamente nada".

Trump ha vuelto a insistir este viernes en que su país no necesita el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del crudo mundial, para sus necesidades energéticas. "No lo necesitamos. Europa lo necesita. Corea (del Sur), Japón, China y muchos otros lo necesitan. Por lo tanto, tendrán que involucrarse un poco en ese asunto", ha aseverado.

Así se ha pronunciado después de que Reino Unido haya confirmado que ha autorizado a EEUU a usar las bases británicas para "neutralizar" ataques iraníes en el estrecho de Ormuz. Mientras, la navegación en el estrecho sigue siendo muy limitada debido a los esfuerzos de la Guardia Revolucionaria iraní para boicotear el paso de todo buque cuya carga pueda beneficiar a EEUU o Israel. Sin embargo, ningún aliado militar de Washington ha atendido al llamamiento de Trump para desplegar navíos militares en este estrecho, que es la única conexión marítima entre el golfo Pérsico y el océano Índico.

Pocos después, sin embargo, el mandatario estadounidense ha agregado en una publicación en su red Truth Social que EEUU solo intervendrá para garantizar la seguridad de navegación en el estrecho de Ormuz si los aliados se lo piden dado que, según ha asegurado, su país no utiliza esa vía.

"El estrecho de Ormuz deberá ser custodiado y vigilado, según sea necesario, por otras naciones que lo utilizan; ¡Estados Unidos no lo hace!", ha escrito Trump, quien ha agregado: "Si se nos solicita, ayudaremos a estos países en sus esfuerzos por Ormuz, pero no debería ser necesario una vez que se erradique la amenaza de Irán".

El republicano ha subrayado que esta "será una operación militar sencilla para ellos". Según Trump, EEUU está "muy cerca de alcanzar" sus objetivos en la guerra que libra con Israel contra Irán desde el pasado 28 de febrero. Estos son la degradación de la capacidad de misiles iraníes, la destrucción de la industria defensiva del país, la eliminación de su Armada y Fuerza Aérea, e impedir que Irán logre un arma nuclear, según ha declarado.

"No quiero un alto el fuego"

El inquilino de la Casa Blanca ha defendido, además, que no está interesado en alcanzar un alto el fuego con Irán, alegando que EEUU está "arrasando" al país asiático, cuando la ofensiva lanzada junto a Israel contra territorio iraní supera ya los 20 días.

"Podemos dialogar, pero no quiero un alto el fuego. No se declara un alto el fuego cuando, literalmente, estás arrasando al bando contrario. No es eso lo que buscamos", ha señalado en declaraciones a la prensa desde el exterior de la Casa Blanca.

Preguntado por un despliegue adicional de tropas en Oriente Próximo, el presidente estadounidense ha señalado que "si respondiera, a (sus) militares no les haría mucha gracia", para acto seguido asegurar que tiene "muchas tropas, munición ilimitada, el mejor equipamiento del mundo". "Estamos diezmando a Irán. Ya era hora y, francamente, debería haberse hecho mucho antes de que yo llegara (a la Casa Blanca", ha considerado.

De hecho, Reuters ya había informado antes de que el presidente estadounidense pronunciase estas palabras que Washington prepara el envío de miles de militares más a la zona. También la cadena CNN ha confirmado que miles de infantes de la Marina de EEUU se dirigen hacia Oriente Medio. La Unidad Expedicionaria de Infantería número 11 de la Marina y el Grupo Anfibio Boxer, que debían desplegarse inicialmente en el Indopacífico, vieron modificado su recorrido y se dirigen hacia esta región.

Tras tachar de "cobardes" a los líderes de la OTAN

No es la primera vez que Trump carga contra los países de la OTAN este viernes por su negativa a poyar a EEUU en su ofensiva contra Irán. La mañana de este viernes ya afirmó que estos países son "cobardes" y que la Alianza "es un tigre de papel" sin la presencia de Washington.

"Sin EEUU, la OTAN es un tigre de papel. No quisieron unirse a la lucha para detener a un Irán con armas nucleares", criticó a través de un mensaje en sus redes sociales. "Ahora que esa batalla está ganada militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz", agregó.

Así, ha señalado que la reapertura de Ormuz sería "una simple maniobra militar" ante "la única razón de los altos precios del petróleo". "Es muy fácil para ellos hacerlo, con poco riesgo. ¡Cobardes, lo recordaremos!", zanjó un Trump que en los últimos días ha redoblado sus críticas contra sus aliados en al OTAN por su postura ante la ofensiva lanzada el 28 de febrero por EEUU e Israel contra Irán.

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