Rita Maestre defiende la expropiación ante la oposición del PSOE: "La ley tiene que servir para proteger a las personas y no a los fondos buitres"

¿Qué ha dicho? "Me hubiera gustado oír 'de ninguna manera fondos buitre en nuestro país'; encajaría bastante mejor con el sentir social de este momento en España", ha defendido la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento ante las palabras del ministro Bolaños sobre la expropiación.

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, responde a Félix Bolaños, tras pronunciarse sobre el Real Decreto de Vivienda que el próximo martes se llevará al Consejo de Ministros y especialmente, sobre el asunto de la expropiación que plantea la parte de Sumar del Gobierno.

"Yo no soy partidario de fórmulas de expropiación que no lleven a ninguna parte y que no tengan encaje en la Constitución española. Creo que tenemos que buscar soluciones que sean soluciones integrales y, por tanto, en eso estamos trabajando en el real decreto ley para dar, para dar una solución a toda esa gente que tiene problemas para acceder a una vivienda, para que aprobemos el martes un paquete de medidas que sea potente y que sea completo, para que sea más fácil acceder a una vivienda en alquiler o en propiedad, para evitar también desahucios tan horribles como el de Maricarmen", ha asegurado Bolaños.

"Me hubiera gustado oír más 'de ninguna manera fondos buitre en nuestro país', me agradaría más y creo que encajaría bastante mejor con el sentir social que en este momento en España", responde Maestre, que asegura, no obstante, "recoger la segunda parte de las declaraciones, también de esa mayoría social que está pidiendo respuestas y soluciones inmediatas".

Y, efectivamente, afirma contundente, que "el martes tiene que ir al Consejo de Ministros un Real Decreto que recoja cosas que ya se han llevado a ese Consejo de Ministros, que se han tumbado en el Congreso de los Diputados por parte de los grupos de la derecha (PP, Vox y Junts)".

Y recuerda: "Cada parte tiene que hacer su tarea: los ayuntamientos, las comunidades y el Estado. Pero hay que recordar que, si, por ejemplo, en Madrid se aplicara la Ley de Vivienda vigente en España, en este momento no se podrían producir subidas del alquiler como las que han incentivado el desahucio de Maricarmen".

Por ende, "si las derechas no hubieran tumbado los reales decretos que prohibían los desahucios de personas vulnerables y las subidas de los contratos de alquiler, hoy en Madrid no se habrían multiplicado por un 30% los desahucios", subraya Maestre, haciendo hincapié en las declaraciones que durante estos días está dando el PP tras el desgarrados desahucio de Maricarmen.

"El PP y derechas no tienen ninguna lección que dar cuando son los causantes directos de los desahucios que conocemos con nombre y apellido, como el de Maricarmen, pero también el de muchos otros desahucios anónimos que se producen en nuestras ciudades", añade la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento.

¿Expropiación o no expropiación?

A la pregunta de si (desde Sumar) van a seguir defendiendo ante el Gobierno que hay que poner en marcha un proceso de expropiación de esa vivienda o de viviendas similares, Maestre responde:

"Nosotros lo hemos dicho muy claramente. En todo caso, serían dos expedientes distintos. Hay un expediente vinculado a la expropiación y hay un expediente vinculado a una protección integral de los inquilinos, de las personas y del derecho a la vivienda en nuestro país, una producción que llega tarde y en la que las administraciones, ayuntamientos, locales y comunidades podrían hacer más, pero en la que el Estado tiene que hacer".

Así recuerda la lucha que ha habido dentro de los ministros de Sumar del Gobierno "para empujar dentro y fuera del Consejo de Ministros para que el conjunto del Gobierno lleve al Congreso de los Diputados lo que es un clamor social": "La ley tiene que servir para proteger a las personas y no a los fondos buitres",

"¿Cree que una expropiación podría ser constitucional?", pregunta Antonio García Ferreras. "El artículo 33 y 128 de la Constitución española recoge que toda la riqueza del país tiene que verse supeditada al interés social", responde Maestre, recordando "las muchísimas expropiaciones, por muchísimos motivos, que se producen en todos los territorios y administraciones públicas cuando el interés general lo necesita para construir una carretera, para ampliar un centro de servicios sociales o para cualquier cuestión que se considera superior al derecho de esa propiedad privada".

Pero, en todo caso, subraya la política que esto es "un debate político y práctico", ya que, "en este momento en España, las personas que tienen miedo son los vecinos y las vecinas, los inquilinos, las personas que tienen un techo sobre su casa y no saben si van a poder seguir pagando el alquiler o si va a venir un fondo buitre a comprar su casa y les va a poner de patitas en la calle".

De este modo, confiesa Maestre que son ellos, los fondos buitres, los que tendrían que empezar a tener miedo: "Que la palabra 'expropiación' empiece a recordarle a alguna gente que no todo se puede comprar, que no todo se puede vender y que hay derechos que están por encima del derecho a hacer dinero, que son los derechos de las personas a vivir en sus casas y en sus barrios. Y ese miedo tiene que cambiar de bando", concluye Maestre.

En el vídeo podemos ver al completa su entrevista.