¿Qué ha dicho? El ministro asegura que el Gobierno está trabajando para llevar un paquete "potente" de medidas el próximo martes al Consejo de Ministros que permita un acceso "más fácil a una vivienda en alquiler o en propiedad".

Sumar ha propuesto que el Gobierno expropie la vivienda en la que Maricarmen ha vivido durante más de setenta años, ahora propiedad de una empresa. Sin embargo, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, no apoya esta medida, considerándola inadecuada e inconstitucional. Durante el XVIII Congreso de la Unión Progresista de Letrados, Bolaños abogó por buscar "soluciones integrales" al problema de la vivienda. El Gobierno está trabajando con otras fuerzas parlamentarias para aprobar un Real Decreto-ley que facilite el acceso a la vivienda. El objetivo es llegar a un acuerdo antes del próximo Consejo de Ministros.

Sumar exige que el Gobierno expropie la vivienda en la que ha vivido Maricarmen durante más de siete décadas, una vivienda que ahora es propiedad de una empresa. Sin embargo, esta fórmula de "exprópiese" no es la ideal para el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, un Félix Bolaños que no es "partidario" de fórmula que "no lleva a ninguna parte y que no tiene encaje en la Constitución".

Durante el acto de clausura del XVIII Congreso de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, Bolaños ha defendido que su propuesta pasa por buscar "soluciones integrales" al problema de la vivienda, algo en lo que asegura que están trabajando con el resto de fuerzas parlamentarias de cara a sacar adelante el Real Decreto-ley que se plantea llevar el próximo martes al Consejo de Ministros.

El Gobierno busca, según Bolaños, aprobar un paquete "que sea potente, que sea completo, que sea más fácil acceder a una vivienda en alquiler o en propiedad".

El ministro ha insistido en esta línea y ha explicado que están hablando con todas las fuerzas que "desean acabar con el problema de la vivienda" para que el próximo martes puedan presentar el Real Decreto-ley.

Mientras tanto, el reloj corre para un Gobierno que está buscando un acuerdo con el resto de grupos parlamentarios —salvo PP y Vox— para sacar adelante un Real Decreto-ley de vivienda que parece más cerca tras un auténtico calvario parlamentario para el Gobierno.

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