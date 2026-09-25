Desahucian a una familia con dos menores de 8 y 10 años en Vitoria

Los detalles Según Auzoan Bizi y Gasteiz Txiki, la familia llevaba "14 años en la vivienda y pagando el alquiler, pero el propietario no aceptó que se le abonaran los gastos mediante transferencia y ahora los quiere expulsar".

Esta mañana se ha producido el desahucio de una familia con dos hijos de 8 y 10 años en Vitoria, tras 14 años en su vivienda y sin haber dejado de pagar el alquiler. Las asociaciones Auzoan Bizi Etxebizitza Sindikatua y Gasteiz Txiki convocaron a la ciudadanía para intentar detener el desalojo, alertando a través de redes sociales. Según estas asociaciones, el propietario no aceptó recibir el pago mediante transferencia y ahora busca expulsarlos. Han pedido al vecindario que se una para paralizar el desahucio y buscar negociar con el propietario, además de exigir alternativas a los servicios sociales.

Dos días después del desahucio de Maricarmen, esta mañana se ha producido otro más. El de una familia con dos hijos de 8 y 10 años en Vitoria. La familia se ha quedado en la calle tras 14 años en esa casa. Nunca han dejado de pagar el alquiler.

Las asociaciones Auzoan Bizi Etxebizitza Sindikatua y Gasteiz Txiki habían hecho un llamamiento a la ciudadanía a primera hora de este viernes para que acudiera a parar el desahucio de la familia.

A través de las redes sociales, alertaban de que "hoy ha llegado el día, hoy intentarán desalojar a una familia del Casco Viejo de Vitoria" y advertían de que estaban "organizados y preparados para defender las casas de nuestros vecinos".

Se trata del desahucio de una familia con dos menores que reside en una vivienda de la calle Nueva Fuera 28, que, según Auzoan Bizi y Gasteiz Txiki, "lleva 14 años en la vivienda y pagando el alquiler, pero el propietario no aceptó que se le abonaran los gastos mediante transferencia y ahora los quiere expulsar".

Por ello, estas asociaciones habían llamado al vecindario a acudir para tratar de impedir el desalojo, con el objetivo de "paralizar el desahucio en la puerta y, una vez parado, intentar negociar otra vez con el propietario y exigir también a los servicios sociales otras alternativas". Pero el amplio despliegue de la Ertzaintza ha ejecutado finalmente el desahucio dejando a esta familia en la calle.

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