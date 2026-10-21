Rita Maestre, sobre el acto de Milei en la URJC: "Es un insulto a la inteligencia que vaya allí a decirles a los estudiantes que quiere acabar con su universidad pública"

La portavoz portavoz de Más Madrid y líder de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, critica las políticas del presidente de Argentina, que está de visita en Madrid.

En el marco de su visita a España para hacer campaña por la ultraderecha de cara a las elecciones del 29N, Javier Milei, presidente de Argentina, acudirá junto con Isabel Díaz Ayuso para participar en un foro universitario, a las 17:00 horas, de una universidad pública de Madrid: la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Centenares de estudiantes han protestado por la visita del presidente ultraderechista al grito de "¡No pasarán, no pasarán!" o "Aquí están los antifascistas!".

"No sé qué hacía Milei en la universidad pública, ¿por qué va a la universidad pública si lo que ha hecho en Argentina es reducir el presupuesto en un 30%, bajar el salario de los profesores universitarios un 30%? ¿Por qué no se va a una universidad privada? Que se vaya a una universidad privada", critica en Al Rojo Vivo Rita Maestre, portavoz de Más Madrid y líder de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid.

En ese foro universitario estará el profesor Huerta de Soto, que, tal como explica Antonio García Ferreras, "es otro gran defensor del anarcocapitalismo y que defiende la Escuela Austriaca de Economía". "Un rentista: 100 millones de euros gana cada año con los inmuebles que tiene en Madrid", subraya por su parte Maestre. Y ese, es precisamente el modelo de Milei, que "al menos no se esconde y que va de frente".

Aunque también hay que recordar, añade y concluye la política de Más Madrid, que "una persona cuyo jefe de gabinete ha tenido que dimitir, cuyos máximos responsables han tenido que dimitir por causas directas vinculadas con la corrupción, que él mismo se forró por hacer una estafa piramidal con criptomonedas en Twitter, que hable de corrupción ese mismo supuesto líder, es un insulto a la inteligencia, tanto como que vaya a la 'uni' pública a decirles a los estudiantes que quiere acabar con su universidad pública".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido