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Cazadoras de infidelidades

VÍDEO | Así opera el cuerpo de espías femenino de élite que caza infieles en Perú: "No sabes si es Misión Imposible o Mortadelo y Filemón"

"La misión imposible aquí es que el infiel no se dé cuenta de que el barrendero le está grabando", reacciona Iñaki Urrutia al ver cómo trabaja este equipo de cazadoras de infieles.

"La misión imposible aquí es que el infiel no se dé cuenta de que el barrendero le está grabando", reacciona Iñaki Urrutia al ver cómo trabaja este equipo de cazadoras de infieles.

En Perú han creado un cuerpo de espías femeninos de élite cuyo único objetivo es cazar infidelidades. En el vídeo sobre estas líneas se puede ver cómo opera el 'Escuadrón Femenino Fénix', especializado en recabar pruebas de la traición por todo el país.

Hasta el barrendero forma parte del equipo y no duda en grabar con su teléfono al infiel. Las profesionales cuentan con todo tipo de equipamiento, como gorras con cámaras.

Sin embargo, Iñaki Urrutia cree que les falta algo de discreción: "La misión imposible aquí es que el infiel no se dé cuenta de que el barrendero le está grabando", comenta.

Isabel y Dani Mateo consideran que el outfit de las cazadoras, zapatos de tacón incluidos, "no es el más adecuado para perseguir a alguien", mientras que María Gómez piensa que podrían ser "tentadoras".

Respecto a la tecnología que utilizan, Dani apunta que "no sabes si es Misión Imposible o Mortadelo y Filemón".

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