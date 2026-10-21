Frente Amplio y el PSOE niegan estar en conversaciones para las listas al Congreso del 29N

El contexto Ambas formaciones han aclarado que no negocian las listas a la Cámara Baja, después de que líderes de Frente Amplio hayan dejado abierta esa posibilidad.

El Frente Amplio y el PSOE han aclarado que no hay negociaciones para un acuerdo electoral conjunto en las listas al Congreso del 29N, limitándose su pacto al Senado. Aunque líderes del Frente Amplio mencionaron posibles conversaciones, fuentes del partido desmintieron esta posibilidad. Antonio Maíllo, de IU, confirmó que el acuerdo con el PSOE es solo para el Senado, destacando su carácter mayoritario y conservador. El PSOE también negó negociaciones para el Congreso, afirmando que sus listas ya están ratificadas y son únicas. El acuerdo con otras fuerzas de izquierda se limita al Senado, según fuentes socialistas.

Frente Amplio y el PSOE han aclarado este martes que no existe ninguna negociación para las listas al Congreso del 29N y que la coalición únicamente ha llegado a un acuerdo con los socialistas al Senado. Ambas formaciones han subrayado la intención de ir por separado en la Cámara Baja, después de que varios líderes de Frente Amplio hayan dejado la puerta abierta a conversaciones.

Concretamente, Emilio Delgado, cabeza de lista por Madrid, apuntó en una entrevista el martes en 'TVE' que había en marcha contactos con Ferraz para "optimizar" los resultados electorales a las Cortes Generales. Al hilo de estas afirmaciones, la candidata de la formación, Ada Colau, ha sostenido este miércoles en Al Rojo Vivo que "habrá conversaciones entre partidos para ultimar las listas".

Sin embargo, en conversaciones con laSexta, distintas fuentes de Frente Amplio han desmentido esta posibilidad. En la misma línea se ha pronunciado el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) Antonio Maíllo, que ha subrayado que el acuerdo alcanzado entre Frente Amplio y PSOE para una lista unitaria en algunas provincias "se circunscribe al Senado", rechazando así la negociación de pactos similares en el Congreso.

"El acuerdo que nosotros habíamos apostado, un acuerdo que ha planteado una plataforma cívica al que hemos obedecido las organizaciones de diferente naturaleza en el Senado, y ese debate no se ha abierto en el Congreso ni creo que se contemple", ha expuesto este miércoles en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz.

Maíllo ha calificado como "alianza acertada" el acuerdo a nivel nacional, alcanzado en 43 provincias, para concurrir en una misma lista al Senado el PSOE y la coalición Frente Amplio.

"El sistema del Senado, a diferencia del Congreso, es un sistema nominal, es un sistema puramente mayoritario, no se vota a siglas, sino a senadores. Además, castiga a provincias muy pobladas y es evidente el sesgo de matriz conservadora que tiene la representación senatorial", ha aseverado el también portavoz de Por Andalucía.

Por su parte, el PSOE ha tachado de "mentira" la información sobre posibles conversaciones con Frente Amplio y ha recordado que "en seis provincias de Andalucía ya se han presentado las listas del PSOE al Congreso. Listas únicas del Partido Socialista".

"El acuerdo del PSOE con otras fuerzas de izquierdas se circunscribe única y exclusivamente al Senado", han expresado fuentes del partido a laSexta. Han añadido además que "nunca ha estado sobre la mesa pactar listas del PSOE con ninguna otra fuerza política". En este sentido, cabe recordar que las listas socialistas al Congreso ya han sido ratificadas por el Comité Federal.

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