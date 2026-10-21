"¡No pasarán, no pasarán!": protesta de los estudiantes en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid contra el acto de Milei

Los detalles Los manifestantes han recibido al mandatario argentino con caceroladas, silbatos, banderas rojas y palestinas y pancartas con mensajes como 'Milei y Ayuso fuera de la universidad'.

Centenares de estudiantes se han manifestado en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid contra la visita del presidente argentino, Javier Milei, quien participa en un foro universitario. Con cacerolas, silbatos y pancartas, los manifestantes expresaron su rechazo, demandando la cancelación de su invitación. La Plataforma URJC por la Pública sostiene que su presencia contradice los valores de la universidad pública. Alejandro, portavoz de una organización estudiantil, critica el modelo universitario que representan Milei y Ayuso. A pesar de un momento de dispersión, la protesta continuó con fuerza, acercándose al lugar donde se encontraba Milei.

Centenares de estudiantes se han concentrado en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid para protestar contra la visita del presidente argentino, Javier Milei, quien este miércoles participa en un foro universitario durante su visita a la capital.

Con cacerolas, silbatos, banderas rojas y palestinas y pancartas con mensajes como 'Milei y Ayuso fuera de la universidad', los manifestantes esperaban al mandatario argentino, que ha llegado a la universidad escoltado por varios coches de seguridad con las ventanas tintadas.

La Plataforma URJC por la Pública ha reclamado la cancelación de la invitación a Milei al considerar que su presencia contradice los valores de la universidad pública.

"Presentar como aval académico lo que ya está produciendo estos efectos en la sociedad argentina no es debatir una teoría, es hacer propaganda con el respaldo de la universidad", ha señalado Sara Pazos García, estudiante de doctorado de Ciencias de la Salud y miembro de la plataforma, que ha denunciado que el Rectorado no ha respondido a su comunicado de rechazo.

"El campus tiene que ser un espacio libre en el que todos podamos expresar nuestras opiniones", ha defendido.

Por su parte, Alejandro, portavoz de la organización estudiantil Socialismo, ha criticado el modelo universitario que, a su juicio, representan Milei y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. "Representan el mismo modelo de universidad, que es la desfinanciación de la universidad pública para expulsar a la clase trabajadora de ella", ha afirmado.

A pesar de que ha habido un momento en el que parecía que los manifestantes se dispersaban, más tarde han vuelto a concentrarse todos, continuando la protesta cada vez con más fuerza.

Al grito de "¡No pasarán!" han continuando mostrando su rechazo a esta visita. Una protesta en la que también se les ha podido escuchar decir "Aquí estamos los antifascistas".

Los protestantes se han ido acercando cada vez más hacia el lugar en el que se encuentra Milei dentro de la universidad. A pesar de que no han superado el cordón policial, han logrado entrar en lugares donde antes no se podía.

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