La jueza Tardón pregunta a Defensa si buques de guerra marroquíes entraron en aguas españolas durante la entrada masiva de migrantes

Los detalles La jueza también quiere saber si desde el 10 de agosto hasta hoy se ha vuelto a producir "la incursión de algún buque de la misma procedencia en las referidas aguas españolas".

La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, investiga la entrada masiva de migrantes en Ceuta y ha solicitado al Ministerio de Defensa información sobre la posible incursión de buques militares marroquíes entre el 29 de julio y el 10 de agosto. A través del JEMAD, pide saber si hubo interacción con la Armada española y si existen grabaciones de estos eventos. Tardón ha rechazado las medidas solicitadas por Iustitia Europa, considerándolas desproporcionadas. La jueza sostiene que la entrada masiva no fue espontánea, sino un proceso organizado con la migración como cobertura. Pedro Sánchez reconoció la incursión como un "hecho puntual".

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva en Ceuta de migrantes procedentes de Marruecos, ha preguntado al Ministerio de Defensa si tiene constancia de la entrada en aguas de la ciudad autónoma de buques de guerra o embarcaciones militares marroquíes entre el 29 de julio, un día antes de los hechos, y el 10 de agosto.

En un auto, la magistrada requiere a Defensa, a través del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), para que informe si esa eventual entrada "hubiera motivado la necesidad de que se produjera algún tipo de acción, reacción, aproximación o interacción" con buques de la Armada española o de cualquier otra unidad militar nacional.

Tardón también pregunta "si existen grabaciones de esas posibles estancias y/o permanencias" de buques marroquíes y, en caso afirmativo, que "se proceda a la entrega de las mismas" al juzgado. Además, también quiere saber si desde el 10 de agosto hasta hoy se ha vuelto a producir "la incursión de algún buque de la misma procedencia en las referidas aguas españolas", y, en caso de que fuese así, en qué circunstancia se produjo.

La magistrada también rechaza las diligencias solicitadas por la acusación popular unificada, que lidera Iustitia Europa, al considerarlas "desproporcionadas" y "carentes del necesario juicio de utilidad procesal".

Medidas "desproporcionadas" de la acusación popular

Iustitia Europa interesó, entre otras medidas, solicitar al Estado Mayor de la Defensa, la Guardia Civil y otras instituciones la conservación de datos de radares, sensores y comunicaciones de radio y de mando sobre la actividad de buques militares marroquíes en aguas próximas a Ceuta, además de comunicaciones diplomáticas y gestiones realizadas con Marruecos por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores.

La magistrada pone de manifiesto que "desde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a algunos de los ministros que lo integran se ha venido a admitir, con diferentes valoraciones, pero como hecho cierto, que aún sin mayor concreción ni detalle, sí se habría producido la intrusión de buques de la Armada de Marruecos en las referidas aguas españolas".

En una conversación informal con periodistas en el Palacio Real, Sánchez reconoció que buques marroquíes entraron en aguas de Ceuta coincidiendo con la llegada masiva de migrantes, pero lo consideró como un "hecho puntual".

"Se trata de una diligencia previa, objetiva y proporcionada que permitirá comprobar la propia realidad del presupuesto fáctico sobre el que la acusación popular basa su solicitud y determinar si existe algún elemento que justifique la apertura de una línea adicional de investigación", indica la jueza, que deja abierta la puerta a acordar nuevas prácticas en el futuro.

Tardón afirma que la entrada masiva "no tuvo naturaleza ocasional o espontánea, sino que se trató de un proceso organizado en el que la finalidad migratoria operó sólo como cobertura formal que sirvió para fomentar, impulsar y dirigir un flujo masivo de personas a la ciudad de Ceuta".

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