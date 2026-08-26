Vivas, indignado por la tardanza del Gobierno en activar el mando único para Ceuta: "Están fallando de manera estrepitosa"

Los detalles El presidente de la ciudad autónoma denuncia que Moncloa haya tardado "tres semanas" en asumir la dirección de la emergencia y asegura que el enclave "está en la UCI" tanto a nivel social como económico desde el pasado 30 de julio.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha criticado al Gobierno central por la demora en establecer un mando único para afrontar la crisis migratoria en la ciudad desde el 30 de julio. Vivas denunció que, aunque solicitaron la activación de mecanismos de la Ley de Seguridad Nacional, pasaron tres semanas sin respuesta. Criticó que el Gobierno hablara de "normalidad" tras la entrada irregular de 80.000 personas, mientras la ciudad sigue sin recuperar su rutina. A pesar de su descontento con el Gobierno, Vivas confía en el respaldo de España y espera revertir la situación con la colaboración de Ángel Víctor Torres.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, insiste en su crítica al Gobierno central por tardar en establecer un mando único para responder a la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma desde el pasado 30 de julio. "Nosotros pedimos de manera pública y oficial el 30 de julio a media mañana que se activaran los mecanismo previstos en la Ley de Seguridad Nacional, y han pasado tres semanas hasta que se ha puesto en marcha", ha denunciado el máximo responsable de la ciudad autónoma en una entrevista en 'COPE'.

Vivas también ha criticado que el Gobierno hablase de "normalidad" durante los días posteriores a la entrada irregular de alrededor de 80.000 personas. "Aquí hubo un ministro del gobierno que el día 1 o 2 de agosto dijo que Ceuta había recuperado la normalidad, que solo quedaban 2.500 personas", ha afirmado Ceuta. No obstante, puntualiza que la normalidad está lejos de volver, ya que "no hemos tenido feria, las playas no se han utilizado y los ceutíes viven confinados".

"El Gobierno de la nación está fallando de manera estrepitosa", ha lamentado Vivas, que, no obstante, puntualiza que "España es mucho más que el Gobierno". "Yo estoy convencido que España no está dejando tirada a Ceuta, porque si España deja tirada a Ceuta deja tirada a España. Esto es un país muy grande, de mucha categoría, y Ceuta va a tener el respaldo de España", ha añadido el jefe del Ejecutivo ceutí.

En consecuencia, Juan Jesús Vivas insiste en que Ceuta está "en la UCI", una situación que confía revertir desde este miércoles con la colaboración del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ya ha asumido la dirección del mando único.

"Ahora mismo lo importante es sacar a Ceuta de la UCI , volver a la normalidad, que esta ciudad recupera el pulso económico, afectivo y anímico", ha insistido, reclamando un plan de choque para evitar que la economía ceutí entre en "bancarrota", un temor que ya ha mostrado varias veces en las últimas horas.

El Gobierno prevé sacar 2.000 plazas más

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y director del mando único, Ángel Víctor Torres ha reconocido este miércoles en una entrevista en la Cadena SER que, a las puertas de cumplirse un mes del inicio de la crisis, ni el Gobierno central ni el de Ceuta saben "con exactitud el número de migrantes" que quedan en las calles de la ciudad autónoma. Tampoco se sabe con precisión cuantos de ellos son menores: "Hay 1.410 menores filiados, pero quedan menores sin filiar, por lo que no sabemos el número definitivo".

"No es posible saber con exactitud el número de personas que pueden quedar, lo importante es que habilitemos espacios para que miles de personas puedan estar acotadas y empezar el proceso de filiación", ha añadido el ministro, que ha detallado que este mismo miércoles visitará junto con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, varios espacios para habilitar unas 2.000 plazas más que permitan a las autoridades filiar a buena parte de los migrantes que siguen sin ser contabilizados.

En este sentido, Torres ha justificado el establecimiento de un mando único dependiente de su ministerio, ya que "hay competencias compartidas" en la cuestión de la crisis migratoria: "Los menores dependen de la ciudad autónoma y los mayores, del Estado". "Aun así, queremos coordinar lo de los menores a pesar de que el PP votó en contra en el Congreso", ha añadido.

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