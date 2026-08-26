Nogueras (Junts) pide la cesión de las competencias de inmigración para Cataluña: "Las queremos para tener los datos, hay mucha opacidad"

La portavoz de Junts también ha criticado a Pedro Sánchez por su respuesta tardía a la crisis migratoria y su comparecencia en el Congreso: "El 3 de septiembre también es tarde".

Junts per Catalunya ha vuelto a registrar este miércoles en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para que el Gobierno ceda a la Generalitat las competencias en materia de inmigración. Lo hace recuperando el mismo tecto que pactó con el PSOE en septiembre de 2025 y que entonces fue rechazado por PP, Vox, Podemos y dos diputados de Sumar.

El partido independentista recupera esta propuesta 27 días después de la crisis migratoria acontecida el 30 y 31 de julio en Ceuta, cuando unos 80.000 migrantes entraron irregularmente en la ciudad autónoma desde Marruecos.

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha explicado en Al Rojo Vivo que su partido quiere "tener las competencias para tener los datos reales, porque hay mucha opacidad en esta materia".

"La ley que presentamos dice que lo que ahora hacen Exteriores, Interior y Migraciones se pasa a hacer desde Cataluña", ha detallado Nogueras. Esta propuesta ha sido duramente criticada por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha asegurado que la formación catalana busca aplicar una política migratoria basada en "criterios racistas". "Si Page dice que esto es racista, lo que está haciendo el Gobierno es racista", ha respondido Nogueras.

La portavoz de Junts también ha criticado al Gobierno por una respuesta a la crisis migratoria que, según su criterio, es tardía. Por eso, pese a que Sánchez ha adelantado su comparecencia en la cámara baja del 9 al 3 de septiembre, la parlamentaria independentista sostiene que "el 3 de septiembre también es tarde". "Un presidente tiene que estar ahí el mismo día cuando hay un problema", ha concluido Miriam Nogueras.

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