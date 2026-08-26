El Gobierno apunta que los espacios para albergar migrantes se designarán "desde el consenso" y que el listado de instalaciones propuesto es "modificable"

Migrantes acogidos en el centro provisional habilitado en la explanada de embolsamiento de ‘Loma Colmenar’

Los detalles El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha señalado que el listado de instalaciones propuesto por el Gobierno es "modificable y flexible" ya que se tendrá en cuenta la decisión del Gobierno local.

El Gobierno ha decidido habilitar todos los polideportivos de Ceuta para acoger a migrantes, junto con otras instalaciones bajo la competencia de la ciudad y organismos de 11 ministerios, según un decreto publicado en el BOE. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática asegura que la designación de estos espacios se hará mediante consenso y que el listado es flexible, considerando la opinión del Gobierno local. Entre las infraestructuras mencionadas están terrenos cedidos por el Ministerio de Defensa y varios polideportivos. Además, se contemplan recursos para servicios sociales y esenciales de la ciudad. Se podrán habilitar espacios ministeriales necesarios para asegurar la continuidad de servicios esenciales y apoyo logístico. El decreto permite incluir nuevos espacios mediante actualizaciones semanales, siempre con consenso.

El Gobierno habilita todos los polideportivos de Ceuta para albergar a migrantes, entre otros espacios del ámbito de competencias de la ciudad de Ceuta, además de instalaciones y organismos dependientes de 11 ministerios, según detalla en un decreto publicado este miércoles en el BOE.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha señalado que esos espacios se designarán "desde el consenso" y que el listado de instalaciones propuesto por el Gobierno es "modificable y flexible" ya que se tendrá en cuenta la decisión del Gobierno local.

De manera específica, el decreto recoge las siguientes infraestructuras dependientes del Gobierno de la ciudad de Ceuta:

Terrenos cedidos en 'parking' el embolsamiento en Loma Colmenar.

Espacio correspondiente al Hospital Militar, cedido demanialmente a la ciudad por el Ministerio de Defensa.

Polideportivos cubiertos de Santa Amelia, La Libertad, Antonio Campoamor, complejo Deportivo Guillermo Molina, y complejo Deportivo Díaz Flor.

También en el ámbito de la ciudad de Ceuta quedan comprendidos, dentro de sus respectivas competencias, los recursos destinados a servicios sociales y asistenciales; protección y atención de menores y otras personas vulnerables; policía local; protección civil y prevención y extinción de incendios.

Además de servicios sanitarios de su competencia; abastecimiento, saneamiento y servicios urbanos; alojamiento e instalaciones de titularidad propia; y demás servicios esenciales cuya continuidad pueda verse afectada.

El decreto señala que se podrán habilitar espacios de departamentos ministeriales y organismos públicos estatales que resulten necesarios para garantizar la continuidad de los servicios esenciales, proporcionar apoyo logístico, técnico, tecnológico, administrativo o de comunicaciones, o contribuir a la gestión de respuesta.

En concreto, las siguientes infraestructuras en la ciudad de Ceuta:

Terrenos cedidos por el Ministerio de Defensa en Loma Margarita.

Terrenos del Ministerio de Defensa en instalaciones de la Hípica.

Terrenos del Ministerio de Defensa en nave fábrica de harina.

Terrenos del Ministerio de Defensa en antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería.

Terrenos del Ministerio de Transición Ecológica de la explanada del Guano (antigua fábrica del Guano).

Terrenos que no se encuentren en uso del Ministerio de Defensa en Acuartelamiento Coronel Fiscer.

Polideportivo cubierto del Ministerio de Educación, formación Profesional y Deportes, del IES Puertas del Campo.

Desde el Gobierno han señalado que hay espacios que no están recogidos en el real decreto y que pudieran ser incluidos posteriormente en una actualización semanal pero siempre, remarcan, "desde el consenso".

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