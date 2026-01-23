La reflexión de David Vico tras el accidente de Adamuz: "Sin darnos cuenta, nuestra razón es incapaz de asumir el relato y vamos a estar sospechando constantemente"

El filósofo David Vico reflexiona sobre la necesidad humana de respuestas ante tragedias como la del accidente ocurrido en el pueblo de Adamuz el pasado domingo. En el vídeo, los detalles.

A raíz de la terrible tragedia del accidente de Adamuz, Córdoba, en que 45 personas han perdido la vida, y en que todos buscamos qué ha podido pasar (hay una investigación en marcha, que está empezando), el filósofo David Vico quiere hacer una reflexión sobre por qué los seres humanos necesitamos respuestas, a pesar de que tal vez esa respuesta (en este caso o en otros) sea complicada.

"Si hay algo que no le gusta a los seres humanos es la incertidumbre. Y en esta mesa de debate [en Al Rojo Vivo] estamos viendo, precisamente, cómo estamos intentando construir un relato segundo a segundo, que elimine la incertidumbre. Y lo que no vamos a aceptar nunca, no solo en este caso, sino para el resto de nuestra vida, es la contingencia".

Tal como explica el propio Vico, la contingencia, un término muy filosófico: "Contingente es aquello que puede pasar o no, pero que no hay necesidad de que pase. Y aún pasando, tampoco importa que haya pasado. ¿Por qué?", pregunta el mismo Vico, respondiendo así de este modo:

"Porque vivimos en un universo con una física donde pueden ocurrir una serie de catastróficas desgracias, una detrás de otra, y sin darnos cuenta, nuestra razón es incapaz de asumir el relato de lo que ha pasado. Y vamos a estar sospechando constantemente".

En ese caso [en el del accidente de trenes], señala el filósofo, "hay que depurar responsabilidades", sin embargo, "siempre va a haber una franja de desconocimiento, una franja de lo que no vamos a ser capaces de entender bien, quizás porque nos falte el conocimiento suficiente, o quizás porque sea tan azaroso que no vamos a ser capaces de asumir el azar. Y esto es un problema, porque entonces vamos a buscar, como no puede ser de otra forma, en el ser humano culpable constantemente. Y no digo que no los haya", explica Vico.

En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su explicación.

