Condenado a 36 años de cárcel el autor del triple homicidio de tres hermanos en Morata de Tajuña, Madrid

Los detalles Dilawar Hussain F.C ha sido declarado culpable de la muerte de los tres hermanos septuagenarios y le impone una pena de 12 años por cada homicidio.

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 36 años de prisión al autor del triple homicidio de tres hermanos septuagenarios en Morata de Tajuña (Madrid) en diciembre de 2023, aunque reconoce la concurrencia de la atenuante de alteración psíquica.

Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, en consonancia con el veredicto dictado por el jurado, Dilawar Hussain F.C es culpable de la muerte de tres hermanos y procede imponerle una pena de 12 años de cárcel por cada homicidio, tal y como solicitaba la Fiscalía.

Dilawar Hussein F.C., fue arrestado el 22 de enero de 2024 tras entregarse en dependencias de la Guardia Civil y confesar que había matado a los tres hermanos de la localidad madrileña de Morata de Tajuña. Los cuerpos se habían hallado días antes de su confesión aunque, según relató en sede judicial, les había matado un mes antes con una barra de hierro. Los cuerpos fueron encontrados con quemaduras y en proceso de descomposición.

Las tres víctimas mortales eran Amelia (70 años), Ángeles (68 años) y Pepe (72 años). Este último, el mayor, habría sido la "víctima colateral" en una historia que comenzó con una supuesta estafa del amor por la que las víctimas desembolsaron miles de euros.

Tras su detención, Dilawar Hussein F.C. ingresó en prisión provisional comunicada y sin fianza por orden del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Arganda del Rey, que instruyó la causa. Y allí fue donde de nuevo cometió otro crimen: mató a su compañero de celda en la prisión de Estremera.

En enero de 2025, la Fiscal del caso que juzga el triple crimen de Morata de Tajuña solicitó para el autor una pena de 36 años de cárcel y ocho de libertad vigilada. Así lo señaló en un escrito de la Fiscalía de Alcalá de Henares (Madrid), con fecha de 4 de diciembre de 2024.

El escrito atribuía al autor, de origen paquistaní, tres delitos de homicidio y otro de quebrantamiento de condena. Así, solicitaba 12 años de prisión por cada muerte, coincidiendo con la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid.

