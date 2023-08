Ayer domingo -6 de agosto- Vox aseguró en un comunicado no entorpecer la investidura de Alberto Nuñez Feijóo por lo que aseguraba no poder condiciones, para evitar así que gobierne Pedro Sánchez y lo que a juicio del partido de ultraderecha "pretenden romper España". Por tanto, los 5 escaños del PNV serían más que importantes en la investidura de Feijóo: los nacionalistas vascos dijeron no estar nunca en un pacto o apoyar un gobierno de Vox.

No obstante, PNV ha vuelto a reiterar su "NO" a Feijóo. De este modo, la sindicalista Afra Blanco ha reflexionado en Al Rojo Vivosobre la postura del partido liderado por Andoni Ortúzar: "Lo que creo es que PNV ha sabido leer muy bien los resultados de las elecciones generales del 23J".

"Y lo que, creo, es que esos resultados dicen que se ha conseguido parar los ataques a las mujeres, a la comunidad LGTBI y a los inmigrantes. Que se ha conseguido decir no a esa bandera antifeminista que abandera Vox y que el PP está también comprando, dándole a Vox ciertas concesiones. porque además el PNV sabe que el PP no puede gobernar si no es con el apoyo, de algún modo, de Vox".