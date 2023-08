Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha reaparecido este domingo en Galicia, donde ha reclamado soluciones inmediatas a la gobernabilidad de España ante un situación que ha calificado como "de incertidumbre política". "Es imprescindible un acuerdo amplio, constitucional, para hacer las reformas que España necesita", ha manifestado.

El líder popular dice estar trabajando en tres escenarios: "El primero es el bloqueo y una nueva repetición electoral (...) El segundo escenario es una investidura del señor Sánchez a cambio de debilitar el Estado". El tercero -ha insistido- es apostar por la gobernabilidad.

Feijóo, que ha acudido en Cambados (Pontevedra) a la Fiesta del Albariño, se ha acordado del presidente del Gobierno en funciones y líder socialista, Pedro Sánchez, a quien le ha mandado un dardo: "Creo que no es el momento de que los principales políticos estemos desaparecidos". Le ha acusado, además, de la ruptura de un preacuerdo en Ceuta mientras pasa unos días de vacaciones en Marruecos.

Durante una comparecencia ante los medios de comunicación que ha durado apenas 15 minutos, a Nuñez Feijóo le ha dado tiempo de lanzar varios ataques contra los socialistas tras el resultado de las elecciones generales de julio: "Todavía hoy el Partido Socialista no ha felicitado al Partido Popular ni a su candidato por haber ganado las elecciones".

Ha expuesto, además, la fórmula con la que pretende gobernar España: "Un partido para un gobierno y no 24 partidos gobernando España". Situación que desde Vox pretende facilitarle. En un comunicado el grupo de ultraderecha asegura que no quiere que el país dependa de Puigdemont. Algo que Núñez Feijóo, quien insiste en gobernar y no en resistir, ve con buenos ojos: "Es un avance", ha sido su valoración.