El periodista Fernando Berlín analiza las críticas hacia la actitud del presidente del Gobierno, especialmente por parte de sus detractores.

El periodista Fernando Berlín cree que en el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, hubo una "concatenación de errores" por parte del equipo del presidente del Gobierno.

Aunque también es cierto que "el papel de Feijóo era más flexible, porque ser líder de la oposición te permite un catálogo de posiciones más amplio que la institucionalidad que se debería esperar de un presidente del Gobierno", añade el periodista.

Esto es, "lo que se espera o debe esperarse es una cierta institucionalidad por parte del presidente del Gobierno y si no lo hubiera tenido probablemente estaríamos hablando de la arrogancia del presidente del gobierno de su carácter, de su descontrol o de su nerviosismo", explica Berlín, concluyendo por tanto, en que los marcos entre uno y otro son diferentes, entre un presidente del Gobierno y un líder de la oposición.

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