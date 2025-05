La reacción de Afra Blanco tras llamar Vox "interesadas" a las víctimas de la DANA: "Pedazo de sinvergüenzas"

"No tienen otro término, ni los de Vox ni, en este caso, la sonrisa de cartón piedra de Carlos Mazón", asegura la sindicalista Afra Blanco tras escuchar las palabras del portavoz de Vox en Les Corts y las del president.

José María Llanos, portavoz de Vox en Les Corts, arremetió contra las asociaciones de las víctimas de la DANA asegurando que las que "se montan al día siguiente de una tragedia como esta, no suelen ser de verdaderos afectados, sino de verdaderos interesados". Además, al preguntar a Carlos Mazón por estas palabras, contestaba: "Cualquier politización es mala, sea la que sea". En el vídeo podemos ver esta secuencia de declaraciones.

Tras verlas, la sindicalista Afra Blanco arremetía tajante: "Pedazo de sinvergüenzas. No tienen otro nombre, ni los de Vox ni, en este caso, la sonrisa de cartón y mentira de Carlos Mazón".

Es decir, "¿me están diciendo estos señores que si a mí una negligencia me arrebata a un familiar o un amigo yo no me puedo unir a otras personas con un fin lícito y legítimo que es reclamar, entre otras cosas, la verdad?", pregunta contundente Blanco.

Y encima, son insultadas y vapuleadas. Es absolutamente intolerable", añade, recordando "la sorpresa de tantos valencianos y valencianas al ver al señor Mazón, el lunes 28 de abril, día del apagón, declarar el nivel 3. Eso es ya lo último. Incapacitados para gobernar", sentencia Blanco.