El sociólogo y analista de laSexta, Rafa López comenta que la petición de ERC para negociar la investidura de Salvador Illa (PSC), la financiación singular en Cataluña, no es para nada "una sorpresa" sino que es una "petición histórica" dentro de Cataluña. Es más, "ERC ya lo pidió en los pactos de noviembre (para la investidura de Pedro Sánchez) y fue también la primera gran propuesta que hizo en campaña".

Además, tal y como recuerda López, también lo pidió el PP en 2012. Lo pedía Alicia Sánchez Camacho (PP) e incluso Piqué. Por lo que, "dentro de la sociedad catalana, este tema une bastante", sostiene el analista.

Ahora bien, es ERC quien tiene la llave para la investidura de Salvador Illa, ya que necesita de sus votos, si no se iría a una repetición electoral en otoño. Según explica López, "en ERC hay una convulsión interna. Está en un shock: se esperaban 25 escaños y no 20 en las elecciones catalanas. Y sabe que cualquiera de las dos apuestas a ellos no le va a beneficiar porque siempre es el segundo, con lo cual lo que va a hacer es subir la apuesta, pero lo va a hacer tanto en Cataluña como en el Congreso". En el vídeo, su análisis completo.