La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha advertido este sábado al PSC que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no es capaz de mover ficha en la financiación singular" para Cataluña será "muy difícil que Esquerra pueda dar apoyo" a una hipotética investidura del líder del PSC, Salvador Illa, como presidente de la Generalitat.

En su intervención ante el Consell Nacional de ERC, la dirigente republicana ha puesto así encima de la mesa la reclamación de una financiación singular para Cataluña como condición para avenirse a hablar de una investidura del candidato socialista: "El PSC tiene que saber que si Sánchez no es capaz de mover ficha en esta financiación singular, será difícil que ERC pueda darle apoyo a Illa. Lo tiene que tener muy presente eso, no podemos dar la espalda a nuestra país".

En cualquier caso, Rovira ha dejado claro que no aceptará simplemente "algunas singularidades" en el modelo, sino que ERC reclama para Cataluña un modelo propio, como tienen el País Vasco y Navarra, al margen del régimen común, que permita recaudar todos los impuestos.

Además, Rovira ha asegurado que las negociaciones "de verdad" por la investidura arrancarán la próxima semana tanto con PSC como con Junts, y ha emplazado a ambas formaciones a hacer propuestas concretas a ERC, al tiempo que ha avanzado que la formación republicana no se dejará presionar: "Ahora todos quieren hablar con ERC. Tendremos mas de una reunión y hablaremos con todos. Les pediremos lo mismo, nosotros cuando hablamos con otros actores pensamos en lo que necesita la gente".

"No tenemos prisa, no tenemos toda la responsabilidad ni la asumiremos como tal, hay dos partidos con mas votos que tiene que hacer las propuestas. No hay bloqueo. Las reuniones de verdad no han comenzado, las negociaciones comienzan la semana que viene. Seremos transparentes negociando", ha concluido.