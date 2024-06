La sindicalista Afra Blanco sostiene en Al Rojo Vivo que "el término financiación singular lo usó el PP en 2013" y además "lo defendió". "Y entonces no se lio parda", asegura. Sin embargo, "me temo que es ahora cuando saltan las alarmas porque es Marta Rovira de ERC quien lo propone", asegura Blanco.

Pedro Sánchez intenta el acercamiento a ERC con la "financiación singular" en una semana clave de negociación en Cataluña y "ve factible" la petición de ERC, aunque con matices. Según Sánchez, "es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio tan importante como Cataluña".

No obstante y a la pregunta de Antonio García Ferreras de si negociarán finalmente un cupo vasco para Cataluña (ERC con el Gobierno y con PSC), la sindicalista reconoce no saber qué es lo que se va a negociar. Sin embargo cree que "la propuesta de ERC, que pasa por recaudar, ceder al Estado y de tener además una parte del fondo de solidaridad interterritorial, creo que se podría, pero no sé cuáles son los límites", insiste Blanco que está de acuerdo con Ferreras en que "hay que poner en marcha un nuevo modelo de financiación autonómica". En el vídeo podemos ver completo su intervención.