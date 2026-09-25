Un inquietante mensaje obliga a un vuelo de Ryanair a regresar: "Me están siguiendo tres hombres"

Un vuelo de Ryanair que cubría la ruta entre Oporto y Dublín tuvo que regresar al aeropuerto de origen después de que una pasajera brasileña entregara a la tripulación una inquietante nota.

Son muchas las incidencias relacionadas con vuelos que hemos mostrado en Aruser@s, pero esta historia va un paso más allá por el misterio que la rodea. Todo ocurrió en un vuelo de Ryanair que había despegado de Oporto con destino a Dublín. "Terminó aterrizando en Dublín, pero cinco horas más tarde", adelanta la tertuliana Alba Sánchez antes de explicar qué ocurrió a bordo.

Una pasajera de origen brasileño entregó una nota a la tripulación en la que aseguraba que la "estaban persiguiendo tres hombres". Ante la situación, el avión tuvo que regresar al aeropuerto de Oporto y permanecer en tierra. "El avión lo llevaron al hangar donde tiene que estar aparcado, no se sabe lo que ha pasado con el resto de pasajeros, pero a ella la sacan del avión, la identifican, la vuelven a meter en otro avión y se va a Dublín cinco horas más tarde", explica Alba Sánchez.

"¿Nunca se demostró si la estaba persiguiendo?", pregunta Alfonso Arús en el plató, a lo que Alba Sánchez apunta a que finalmente todo habría quedado en una "falsa alarma".

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