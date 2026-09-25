El relator especial de la ONU sobre vivienda: "España podría duplicar o triplicar su parque público y seguiría estando lejos de otros países"

Koldo Casla ha señalado que España está sobre el 2-3% de vivienda pública en comparación con el 32% de Países Bajos.

España tiene un problema serio de vivienda y así lo ha reflejado la aparición de Koldo Casla, relator especial de las Naciones Unidas sobre vivienda, en El Objetivo.

Casla ha señalado que "España es el país desde el que se reciben el mayor número de quejas ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales".

Si bien ha matizado que no todos los países han aceptado la jurisdicción de este comité, nuestro país sí lo ha hecho y casi monopoliza las quejas que reciben: "Hace un par de años la estadística decía en torno al 90-95% de los casos ante este comité provenían de España y tenían que ver con la vivienda".

"Por un lado, evidentemente pone de manifiesto que hay un problema serio de vivienda en España, pero también pone de manifiesto algo positivo y es que hay un movimiento de activismo social y también entre abogados y abogadas que llevan casos de desahucios ante este mecanismo", ha comentado.

Otro de los problemas que ha señalado Casla es la falta de parque público de vivienda: "Si uno mira los datos de España en relación con otros países europeos, demasiado bien España no está".

"No hay datos excesivamente concluyentes sobre el número de vivienda pública en España, pero está en torno al 2-3% si lo comparamos, por ejemplo, con el Reino Unido, con Francia, que están en torno al 16-17% o 23% en Austria o 32% en los Países Bajos", detalla.

Aunque reconoce que "España ha invertido", al mismo tiempo "está muy lejos de los números": "Podría duplicar o triplicar su parque público y seguiría estando lejos".

"Evidentemente hace falta más vivienda pública, pero solamente si solamente se van a utilizar los recursos públicos vamos a fracasar. Es necesario también hablar sobre cómo se va a regular el mercado privado, cómo se va a regular las obligaciones de los arrendadores corporativos, de los grandes tenedores para garantizar que también los medios privados, la vivienda privada, contribuya a la satisfacción de ese derecho humano a la vivienda", ha concluido.

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