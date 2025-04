¿Por qué tiene el papa Francisco un moratón en la cara? La explicación de Jesús Bastante sobre el posible motivo

El cuerpo del papa Francisco, expuesto en la basílica de San Pedro, presenta un moratón en la cara que no tenía el día antes de su muerte. El Vaticano no ha dado explicación oficial de dicho asunto.

No lo tenía un día antes de morir

No son pocos los que se hacen la misma pregunta al observar el cuerpo del papa Francisco. Al observarlo donde está expuesta, en la basílica de San Pedro, después de morir a causa de un ictus un día después del urbi et orbi. Porque el sumo pontífice, en su sien, presenta un moratón que no tenía durante la homilía ni tampoco en ese largo rato que estuvo en el papamóvil.

Desde el Vaticano, más allá de dar las causas de la muerte y de compartir las últimas voluntades del santo padre, no se ha dicho nada de manera oficial sobre una posible caída. Una a la que eso sí apunta Jesús Bastante, redactor jefe de 'Religión Digital'.

Ha sido en 'Al Rojo Vivo', donde ha desvelado la principal hipótesis que se baraja sobre ese moratón en la cara del papa: "Nos han confirmado que pudo sufrir una caída al sufrir el ictus. Esto le provocó el derrame que le llevó al coma".

Y aporta algo más: "Además, han salido unas declaraciones suyas en las que el mismo miércoles santo decía que iba a ser su último paseo. El día del urbi et orbi dijo que iba a ser su último saludo a los fieles".