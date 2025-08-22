Lucía Méndez muestra su sorpresa al conocer que Bolaños no quiso hacer pública su denuncia a Peinado: "No hay muchos como él"

La periodista ha calificado a Félix Bolaños como una persona "prudente", confesando que le parece "casi heroico", teniendo las en cuenta las circunstancias que vivimos, que prefiriese no hacer pública su denuncia.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto diligencias informativas contra el juez Juan Carlos Peinado a raíz de una queja presentada por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tras su declaración como testigo en la causa que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Una denuncia que Bolaños no quería hacer pública para, según ha explicado, dejar actuar a la Justicia. Lucía Méndez ha reaccionado a esta decisión del ministro, confesando que le parece "casi heroico", en estas circunstancias que vivimos, que no se plantease anunciarlo.

La periodista ha confesado que le llama la atención que estuviese dispuesto a "desaprovechar una oportunidad para poner en el candelero al juez Peinado, teniendo en cuenta el combate que hay entre él y el entorno del Gobierno".

Una decisión que ha reconocido que le parece "muy positiva", destacando que se trata de algo "extraordinario" porque no estamos acostumbrados a ver a los políticos actuar así.

Lucía Méndez ha calificado a Bolaños como una persona "prudente". "En el Consejo de Ministros no hay mucha gente como él", ha zanjado.