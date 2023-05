Antonio Maestre ha insistido en que una medida estructural para afrontar el problema de la sequía en España no es recurrir a la modernización de los cultivos como ha indicado Nadia Calviño.

"Una medida estructural es la prohibición de los regadíos en zonas áridas", ha insistido, dejando claro que es algo que en algún momento "habrá que afrontar". De hecho, ha recordado que en lugares como África se realizan "cultivos resistentes a la sequía".

De esta forma, ha dejado claro que no es sostenible que "el 80% del consumo nacional se destine al cultivo de regadío". Por tanto, Maestre ha indicado que no es posible invertir "en la pervivencia del regadío" porque no pueden hacerse cultivos de regadío en zonas donde no llueve.