Antonio Maestre ha confesado que cree que, igual que dijo que el PP se había "pasado de frenada" porque buscaba un enfrentamiento con el Gobierno utilizando Doñana, cree que "se pasó de frenada al ir contra Europa".

"Tenemos que asumir que hay que hacer una reconversión agraria al mismo nivel que la reconversión industrial. Cuanto antes se afronte y con una mayor sensibilidad social, menos sufrirá", ha explicado. Maestre ha dejado claro que lo que no puede ocurrir es que vaya "en detrimento de la clase trabajadora".

Además, ha recalcado que no es sostenible el sistema de cultivo que se lleva a cabo en algunas zonas de España. "No es sostenible que el 49% de la superficie, por ejemplo de Córdoba, sea de regadío cuando el 2% de las hectáreas de A Coruña son de regadío".

De esta forma, ha asegurado que no es sostenible un sistema agrario de regadío en lugares donde no llueve. "Habrá que ir a cultivos, como en África, que sean sostenibles y resistentes a la sequía". Una medida que cree que, de no tomarse, "no habrá ni agua, ni sector agrario".