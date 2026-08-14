Cambian la barra del bar por las pesas: el consumo de alcohol entre los jóvenes cae en un 60% en los últimos diez años

Un estudio del Ministerio de Sanidad ha determinado que los jóvenes beben cada vez menos. Así, muchos prefieren ir al gimnasio y cuidarse, antes que salir de fiesta.

Un estudio ha determinado que, en los últimos diez años, el consumo de alcohol entre los jóvenes se ha reducido en un 60%. Ahora, como cuenta Marina Valdés, prefieren hacer deporte.

Una instructora de CrossFit señala que cada vez más jóvenes se apuntan a entrenar. "Ya no van tanto de fiesta, sino que priorizan cuidarse, el venir aquí, sentirse bien y coger fuerza", explica. Un chico, por su parte, expone que "salir de fiesta te da una felicidad momentánea, pero entrenar te da un bienestar de por vida".

Otra chica, por su parte, indica que cada vez ve más jóvenes que prefieren entrenar. "Es mejor esto que irme de fiesta", añade otra, "aunque salga igualmente, prefiero venir aquí". Otra chica, por su parte, indica que hay mucha tendencia a cuidarse entre los jóvenes, pero, a pesar de ello, "igual hay fiesta".

"Mis mejores planes son con mis amigas", añade. "Bebemos, pero no en exceso", añade una joven. "Yo intento compaginar las dos cosas", explica un joven, "salir de fiesta e ir al gimnasio".

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