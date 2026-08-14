Camarero explica por qué era previsible prorrogar la vida de Almaraz: "La razón de suministro ha pesado mucho en esta decisión"

Camarero considera "esperable" la prórroga de Almaraz y señala tres factores que han pesado en la decisión: la seguridad de suministro tras el apagón, el precio de la energía y el impacto económico y social de la central.

Camarero considera que la prórroga de la vida de la central nuclear de Almaraz era una decisión "esperable" y apunta a tres razones fundamentales que, a su juicio, han pesado en la decisión: la seguridad de suministro, el precio de la electricidad y el impacto económico y social de la planta en Extremadura.

"Era esperable. Yo creo que sí que era esperable, por tres razones fundamentales. Una, por razón de suministro. Y aquí el apagón tuvo mucho que ver. El apagón del 28 de abril del año pasado tuvo mucho que ver, aunque pareciera que estaba todo solucionado. No está todo solucionado y el sistema no se puede jugar", ha explicado.

En este sentido, ha advertido de que prescindir ahora de Almaraz supondría retirar del sistema una instalación que cuenta con dos reactores y que aporta una cantidad muy importante de electricidad al conjunto de España. Además, ha destacado la creciente dependencia del gas para la generación eléctrica.

"Está muy bien ser renovables. Está muy bien toda la ampliación de renovables que hemos tenido en los últimos años, todo el fortalecimiento estratégico con las eólicas y con la fotovoltaica. Pero ¿qué pasa? Que seguimos dependiendo mucho del gas", ha señalado.

Camarero ha incidido en que España depende de las importaciones de gas procedentes de países como Argelia o Estados Unidos, lo que genera una exposición a posibles cambios de precios o problemas de suministro. "Yo creo que esa razón de suministro ha pesado muchísimo en esta decisión", ha afirmado.

El segundo argumento que, según Camarero, ha influido en la prórroga es el precio de la electricidad. El periodista ha destacado el fuerte encarecimiento del gas registrado en las últimas semanas y su impacto sobre el mercado eléctrico.

"Estamos comprando el gas a precio carísimo en las últimas semanas y lo estamos viendo en la factura de la luz. Un precio del megavatio hora del que poco se habla, pero que está completamente disparado", ha apuntado.

Camarero ha rechazado, no obstante, la idea de que la energía nuclear vaya a reducir por sí misma el precio de la electricidad. "Esto no digo que la nuclear baje el precio de la luz. Esto es un bulo, una falacia. Pero tampoco lo sube: lo modera, lo estabiliza", ha defendido.

El tercer factor es, a su juicio, el impacto social y económico de Almaraz en la región. Camarero, que se ha identificado como extremeño y ha señalado que procede de una localidad cercana a la central, ha destacado el peso de la planta en una zona con una actividad industrial limitada.

"La decisión no es solo económica. Es también social y política", ha explicado. "Hay mucha repercusión social sobre el cierre de Almaraz. Mucho empleo, de lo poco que hay en Extremadura; mucha industria, de la poca que hay en Extremadura; y mucho futuro, de lo poco que puede haber en esa zona".

Camarero ha vinculado además la cuestión de Almaraz con las elecciones autonómicas de diciembre y ha advertido de que el debate nuclear no terminará con esta decisión. "Por aquí se juega el futuro. No solo de Almaraz, se juega el futuro de Cataluña", ha señalado, en referencia a las centrales de Ascó y Vandellós.

Ambas instalaciones se encuentran en el entorno del polo petroquímico de Tarragona y desempeñan un papel relevante en el suministro eléctrico de Cataluña, además de tener un importante impacto laboral e industrial en la zona.

En este sentido, ha recordado que incluso ERC y Gabriel Rufián han mostrado dudas sobre el cierre de las centrales catalanas. "Hay una decisión que se ha tomado, yo creo que desde el punto de vista del precio, del suministro y, por supuesto, desde el punto de vista social. Esto está meridianamente claro para los que hemos seguido esta evolución", ha concluido.

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