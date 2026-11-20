análisis
Caballero, sobre la actitud de Sánchez en el debate: "Los antisanchistas querían verle al ataque para apuntalar la imagen de psicópata"
La periodista Ángeles Caballero cree que el presidente del Gobierno desconcertó en el cara a cara ya que sus enemigos políticos hubieran preferido verle en otra actitud.
La periodista Ángeles Caballero, de El País, quiere hacer hincapié en una clave importante sobre el cara a cara entre un Alberto Núñez Feijóo al ataque y al que la mayoría de medios dan como ganador, y un Pedro Sánchez que desconcertó con su actitud, incluso a los suyos, que son las expectativas de cada uno frente a un acontecimiento concreto, en este caso, un debate electoral.
"Creo que hay una cosa que es muy difícil de medir y de calcular, que es nuestra propia gestión de las expectativas", asegura Caballero. De modo que "el votante antisanchista hubiera deseado ver probablemente a un Sánchez jugón y atacando para poder seguir alimentando y apuntalando y atornillando esta imagen de psicopata narcisista y chulo".
Y de repente, "se encuentran con un hombre que, a mí me parece que estuvo demasiado hipotenso, calmado y que pide perdón", añade Caballero, "y resulta que tampoco nos gusta. 'Entonces, ¿qué os gusta? Si es que no os gusta nada de Pedro Sánchez'".
Por otro lado, Caballero también quiere reivindicar otra cosa que quizá pueda parecer frívola pero no lo es: el baile. "¿En qué momento demonizamos que alguien disfrute y que baile? ¿Cómo medimos? ¿Cuándo hay que bailar? ¿Cuándo hay que mostrar sonrisa y felicidad? Es que esto me recuerda a otros ejemplos de gente a la que le ha pasado algo dramático y luego resulta tan triste no estará porque está bailando".
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