El periodista de 'El País' ha señalado en Al Rojo Vivo que el presidente del Gobierno " no fue fiel a su personaje". "Si te llaman delincuente a la cara, tienes que responder", ha defendido.

Ángel Munárriz se ha pronunciado en Al Rojo Vivo sobre el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, destacando que el presidente del Gobierno "no fue fiel a su personaje". "Él no es un estoico, no es alguien que pone en la otra mejilla y en tan poco tiempo pasar de un registro absolutamente eufórico a esa actitud en la que ni siquiera cuando le decían que han delinquido respondía... Yo creo que a eso hay que responder independientemente de todas las estrategias que lleves dibujadas y de todos los cuadrantes de Excel que hayas hecho", ha expresado.

En este sentido, el periodista de 'El País' ha insistido en que "independientemente de todas las cuentas que hayas hecho, si te llaman delincuente a la cara, tienes que responder". "No es una cuestión política, es de dignidad personal. No hay que confundir moderación con pusilanimidad y yo creo que en ese filo perdió pie el presidente del Gobierno, que no fue leal a su trayectoria, a su personaje, e incluso al discurso de su propia campaña", ha manifestado.

Para Munárriz, "en la era de las redes sociales, ya no puedes esperar a que tu estrategia en un proceso de larga decantación a lo largo de días termine calando", sino que "tienes que hacer algo para que inmediatamente después de terminado el debate se te vea que vas hacia arriba o hacia abajo". "

"Las primeras reacciones sabemos que son determinantes en la conformación del balance sobre el debate y fue prácticamente unánime la consideración de que Feijóo había resultado ganador, que es un término muy delicado porque esto no es un combate deportivo, pero sí tuvo más iniciativa, menos momentos incómodos y consiguió el doble objetivo de estar cerca del lenguaje de Vox y al mismo tiempo no parecer excesivamente temible para el electorado de izquierda", ha aseverado.

Así, el periodista ha subrayado que "cuando tú no consigues salir inmediatamente del debate con la sensación de que has estado por encima del otro, empieza a acumularse una sensación de que has salido derrotado y eso a diez días de unas elecciones en las que vas segundo y tu bloque va claramente retrasado hay que considerarlo probablemente una derrota".