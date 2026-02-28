Ahora

Primeras imágenes vía satélite del ataque de EEUU e Israel contra Irán: así ha quedado la residencia del ayatolá iraní Alí Jamenei

Tras la reciente ofensiva militar de EEUU e Israel contra Irán, comienzan a llegar las primeras imágenes vía satélite. Al Rojo Vivo recoge la fotografía que muestra cómo ha quedado la casa del ayatolá iraní, el líder supremo de la revolución.

Una imagen satelital obtenida esta misma mañana de la residencia oficial de Ayatollah Ali Khamenei (Ayatolá Alí Jamenei) en Teherán evidencia la magnitud de los recientes ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán. Los bombardeos no solo han alcanzado instalaciones militares estratégicas, sino también lugares simbólicamente vinculados al líder supremo.

"Se aprecia una columna de humo negro y graves daños en ese complejo, el de seguridad de Alí Jamenei", señala Diana Mata en este especial de Al Rojo Vivo, que analiza las causas y posibles repercusiones de esta ofensiva militar.

La imagen, tomada por Airbus y obtenida por The New York Times, muestra los estragos más recientes en la capital iraní. Según fuentes oficiales iraníes citadas por Mata en el programa de laSexta, "Alí Jamenei no se encontraba allí porque se había marchado de Teherán", antes de los ataques.

