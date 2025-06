Trump decidirá en las próximas "dos semanas" si interviene en Irán aunque ya 'fantasea' con el sustituto de Jamenei

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidirá si se involucra o no en el conflicto entre Israel e irán en las próximas dos semanas, mientras ya fantasea con echar al ayatolá Alí Jamenei. Así lo ha informado la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado que ha emitido este jueves.

"Tomaré mi decisión sobre si intervenir o no en las próximas dos semanas", ha declarado, aunque, tal y como avanzaba, la intención del republicano es buscar una solución diplomática. Eso sí, desde Washington han advertido de que su prioridad es garantizar que Irán no pueda hacerse con un arma nuclear.

Por otro lado, Donald Trump ya tiene planes para Irán. EEUU e Israel se han puesto de acuerdo en que, si son capaces de acabar con el régimen de los ayatolás, que es el que gobierna el país desde hace más de cuatro décadas, colocarían al frente del Gobierno de Irán al hijo del último sha de Persia, Reza Pahlaví, en sustitución de Alí Jamenei, actual líder supremo iraní.

Pahlaví también ha echado leña al fuego y ha pedido al pueblo iraní que se rebele contra sus líderes, porque él está listo para llevarles la democracia, aunque de la mano de Donald Trump y Benjamín Netanyahu.

¿Quién es Reza Pahlaví?

Reza Pahlaví es el príncipe heredero de Irán y el hijo mayor del último sha de Persiam Mohammad Reza Pahlaví. Él estaba estudiando en Estados Unidos cuando la revolución Islámica de 1979 envío al exilio a su padre.

Desde entonces, ha dedicado su vida a intentar derrocar el régimen de los ayatolás. De hecho, cree que el actual régimen es "lo más cercano al infierno en la Tierra".

Pahlaví cuenta con el respaldo del propio Estados Unidos, donde reside, y también de Israel, país que visitó en 2023 y donde se reunió con su primer ministro, Benjamin Netanyahu. De esta manera, se une al deseo del hebreo de "liberar" a la república islámica del régimen de los ayatolás, que el príncipe heredero considera que es "anti-iraní, anti-judío y anti-israelí".

Además, el persa está aprovechando la escalada bélica en oriente para amplificar su mensaje en redes sociales y pedir a sus conciudadanos que no teman un levantamiento. "No tengáis miedo del día después de la caída de la República Islámica, Irán no caerá en una guerra civil", aseveraba en un vídeo comunicado.

Como promete, tiene un plan para devolver la democracia a Irán en los primeros 100 días de su mandato. "Las mujeres iraníes no están luchando sólo contra la obligatoriedad del hiyab, sino reclamando la igualdad en su país", defendía en uno de sus discursos, en los que mostraba entre sus prioridades devolver la modernidad a su nación.