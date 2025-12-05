El portavoz de Ayuso descarta romper con Ribera Salud por el escándalo de Torrejón: "De momento no hay ninguna prueba. El servicio es extraordinario"

Entre líneas Sólo han pasado dos días desde que saltó el escándalo, pero ya han bastado para que desde la Comunidad de Madrid, el portavoz de Ayuso, Díaz-Pache, defienda el modelo de gestión público-privado del PP.

Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP en la Comunidad de Madrid, ha respondido al escándalo por un audio del CEO de Ribera Salud que priorizaba beneficios económicos sobre la atención en el hospital de Torrejón. En "Al Rojo Vivo", Díaz-Pache afirmó que la Consejería de Sanidad investiga el caso y que el hospital opera con normalidad. Defendió que no hay pruebas de irregularidades y destacó la eficiencia del hospital, minimizando el impacto de los audios. Ignoró despidos y quejas internas, y negó denuncias sobre material quirúrgico. Además, criticó a la ministra de Sanidad, Mónica García, acusándola de usar el escándalo para desviar la atención de la huelga sanitaria.

El portavoz del PP en la Comunidad de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha salido al paso del escándalo provocado después de que se conociera el audio del CEO de Ribera Salud en los que se pedía primar el beneficio económico antes que la atención de todos los pacientes en el hospital público de Torrejón (Madrid), de gestión privada.

En una entrevista en Al Rojo Vivo, el portavoz de Ayuso ha defendido que la Consejería de Sanidad ha iniciado una investigación, se ha personado en el hospital con "un equipo multidisciplinar" de profesionales para certificar que el hospital sigue funcionando "con total normalidad". "De momento no hay ninguna prueba. El servicio es extraordinario", ha afirmado Díaz-Pache solo dos días después de que estallara el escándalo.

"No se ha detectado ninguna incidencia en el funcionamiento del hospital", ha señalado el portavoz 'popular', a la vez que ha defendido que la Consejería está "actuando de forma contundente" pidiendo "todas las explicaciones necesarias". En cuanto al silencio que ha guardado la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso hasta hoy mismo, su portavoz ha intentado normalizar que sea la Consejería de Sanidad la que dé las explicaciones oportunas.

Así, Díaz-Pache ha tratado de miniminar los audios "de unos directivos de una empresa que gestiona un hospital, pero que no han tenido ninguna influencia sobre el hospital". "Los datos del hospital son inmejorables en cuanto a la eficiencia sanitaria, que se ha ido incrementando", ha asegurado el 'popular' insistiendo en varias ocasiones a lo largo de la entrevista en las "cortas" listas de espera y en la ausencia de denuncias en el Consejería de Sanidad.

Además, el 'popular' ha obviado los despidos de directivos contrarios a las prácticas que pedía Ribera Salud en el Hospital de Torrejón o las quejas internas del personal sanitario de este centro. También ha señalado que "no consta" ninguna denuncia sobre reutilización de material quirúrgico que debía haber sido de un solo uso, como publica hoy el diario El País. "No hay ninguna incidencia con el hospital con las listas de espera ni con el material quirúrgico. De todas formas la consejería está actuando de forma contundente (...) recabando los datos para saber qué ha pasado", ha asegurado Díaz-Pache.

"Si eso ha ocurrido de verdad, porque no hay ninguna orden escrita ni ningún protocolo que refleje esas conversaciones y por lo tanto no hay ninguna prueba de que ello se ha llegado a materializar", ha insistido cuestionando la veracidad de las quejas. "Hasta ahora este hospital funciona de manera correcta y la asistencia sanitaria es absolutamente ejemplar", ha añadido.

También ha aprovechado para cargar contra la ministra de Sanidad, Mónica García. "Esto es una campaña que está siendo también aprovechada por la ministra de Sanidad para tapar la huelga de profesionales sanitarios contra ella. De momento, en la Comunidad de Madrid todo funciona de manera excelente", ha afirmado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.