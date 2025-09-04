Pilar Velasco, sobre las jornadas machistas de Vox en el Congreso: "No sé cómo el PSOE va a seguir defendiendo el cordón sanitario a Vox"

La periodista critica que Vox haya organizado unas jornadas machistas en el Congreso de los Diputados. En el vídeo podemos ver al completo su análisis.

Vox ha organizado en el Congreso de los Diputados unas jornadas machistas repletas de "perlas", algo que ha sido criticado por los comentaristas de Al Rojo Vivo, que no entienden cómo se celebran ese tipo de actos en la Cámara Baja.

"No sé cómo el PSOE va a seguir defendiendo el cordón sanitario a Vox", afirma la periodista Pilar Velasco. Prefiero pensar, admite, "que la ministra de Igualdad, Ana Redondo [que ha defendido que todas las ideas deben ser escuchadas aunque sea para rebatirlas], lo que está haciendo es dar una patada para adelante con un error flagrante que ha cometido el PSOE".

Algo así como decir o defender que "la Mesa acepta las peticiones de trámite como si no sirviera para nada el criterio de la Mesa, y como si no hubiesen tenido que votar que 'no' a estas jornadas como grupo socialista", sostiene Velasco.

Por último, lamenta el discurso de Vox: "No había ocurrido antes que se normalizase así un discurso que está dando oxígeno al único partido que ha volado por los aires el Pacto de Estado contra la violencia de género". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.