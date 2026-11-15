Pilar Gómez, sobre las elecciones generales: "Santiago Abascal nunca va a pedir ser presidente"

La directora de 'Artículo 14' considera que "un resultado ajustado y un Abascal fuerte" en los comicios sería "un desastre" para el PP.

Pilar Gómez ha aseverado en Al Rojo Vivo que Santiago Abascal nunca pediría ser presidente tras las elecciones generales o, al menos, es una opción que no ve.

La directora de 'Artículo 14' ha apuntado que esta campaña va a ser de "bloques" en la que estarán Abascal y Feijóo "jugándose entre ellos" con mensajes del líder de Vox también para su homólogo en el PP "porque se tienen que jugar quién es el que manda en el bloque".

"Para Feijóo, un resultado ajustado y un Abascal muy fuerte es un desastre, aunque logra llegar a la Moncloa, digo desastre con todos los matices, porque llegar a la Moncloa, como le pasó a Pedro Sánchez la otra vez, no es en absoluto un desastre, pero sí que sería tener un vicepresidente o un socio o alguien que le vigila desde fuera a la portuguesa".

Y aquí, Pilar Gómez ha señalado que Abascal "nunca va a pedir" ser presidente "salvo que quede por delante", escenario que no ve plausible.

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