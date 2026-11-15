Miguel Ángel Campos: "Núcleo Nacional planeaba asesinatos; son tremendamente peligrosos"

El periodista expresó que "es un escándalo" que, a pesar de que se ordenó el bloqueo de sus cuentas corrientes y el cierre de sus redes sociales, "siguen abiertas y han anunciado un número de cuenta donde poder ejecutar crowdfundings".

Miguel Ángel Campos habló en laSexta Xplica sobre Núcleo Nacional, convertido en un partido político, Noviembre Nacional, a los que están intentando "paralizar y detener la proyección de la creación de esta gente". "Son tremendamente peligrosos, estaban conectados con organizaciones ultraderechistas internacionales que han asesinado a gente y ellos planeaban asesinatos también", subrayó el periodista.

En este sentido, Campos señaló que "los jueces muchas veces saben más" que el resto, pero considera que la jueza "ha tomado decisiones que no se han ejecutado". "Ordenó el bloqueo de sus cuentas corrientes y el cierre de sus redes sociales hace cuatro o cinco días, pero a día de hoy, sus redes sociales siguen abiertas", criticó.

Asimismo, el periodista apuntó que "a pesar de que se había ordenado el bloqueo de sus cuentas corrientes, como siguen las redes sociales abiertas, han anunciado un número de cuenta donde poder ejecutar crowdfundings a favor de la asociación". "Es un escándalo", manifestó Miguel Ángel Campos.

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