Carlos Cué analiza los sondeos de cara al 29N: "Para Feijóo no ganar las elecciones sería un problema"

El periodista de El País Carlos E. Cué analiza los sondeos publicados a menos de dos semanas para las elecciones generales de este 29N.

Tras haber vivido el primer fin de semana oficial de campaña de cara a las elecciones generales del 29N, el periodista de El País Carlos E. Cué analiza la encuesta publicada por este medio, donde a pesar de dar una mayoría absoluta para el PP, la distancia entre bloques se acorta, especialmente entre PP y PSOE, éste último supera ya el 30% de los votos frente al 31,5% de los populares, según encuestas.

Lo que se ve por tanto es una tendencia al alza del PSOE y así lo explica el periodista: "El cara a cara entre Sánchez y Feijóo (que se emitirá en laSexta este jueves 19 de noviembre) va a ser muy importante porque lo que estamos viendo en la encuesta de El País es sistemáticamente un crecimiento poquito a poquito, pero un crecimiento relevante del PSOE que ya hoy por primera vez lo colocamos por encima del 30%, que es mucho teniendo en cuenta el desgaste que ha habido y la legislatura tan difícil".

También, ese 30% del PSOE, según Cué, es porque le quita votos a la izquierda: "El programa del PSOE claramente se mete en el terreno del Frente Amplio y le está intentando acumular votos en la izquierda y eso le está sirviendo para hacer una jugada e intentar realmente ser el primer partido".

Claro está que lo que importa es gobernar, "pero después de quién gobierna, lo más importante es cómo gobierna", analiza Cué: "Y si consigue el PSOE ser primer partido y Feijóo no es el primer partido, evidentemente va a gobernar con más debilidad, porque no ganar las elecciones para Feijóo creo que es un problema", concluye contundente Cué.

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