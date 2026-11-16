Lucía Méndez: "Sánchez más que un candidato parece un animador de la campaña"

La periodista analiza la estrategia de Pedro Sánchez ante las elecciones del 29N y destaca su capacidad para movilizar al electorado socialista pese a un escenario adverso en el que los sondeos apuntan a una posible alternancia política.

En la recta final hacia las elecciones generales del 29N, Lucía Méndez analiza en Al Rojo Vivo el panorama preelectoral, poniendo el foco en la estrategia de Pedro Sánchez y su papel durante la campaña. La periodista destaca que el presidente parece haber asumido un rol más propio de un animador que de un candidato: "Pedro Sánchez, más que un candidato, parece un animador de la campaña. Todos los performances que hace".

Méndez señala que Sánchez se está mostrando especialmente activo y animado, en una estrategia que busca movilizar a sus votantes en un contexto político complejo. En este sentido, destaca también las palabras de Salvador Illa, quien lo ha definido como "inmenso" durante la jornada.

La periodista considera que, pese a las dificultades, Sánchez está consiguiendo movilizar a su electorado: "Yo creo que él está consiguiendo efectivamente animar a su parroquia en un contexto que evidentemente es complicado". Méndez recuerda que los sondeos insisten en que "va a haber una alternativa que tenga mayoría absoluta para gobernar", por lo que considera que lo decisivo será determinar "si hay o no alternancia política". No obstante, destaca que, en este escenario adverso, el presidente "está sacando la cabeza y todo el mundo lo está viendo".

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