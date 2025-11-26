Pepe Luis Vázquez: "Hay una maniobra del Gobierno para vender que el fiscal general es víctima de una persecución política de la derecha"

El periodista subraya que Félix Bolaños es "el único que demuestra un mínimo de respeto por la separación de poderes", frente a otros miembros del Gobierno "empezando por el propio presidente".

Pepe Luis Vázquez, periodista de 'La Razón', ha valorado en Al Rojo Vivo la reacción del Gobierno tras la condena al fiscal general del Estado: "Lo que hay es una clarísima maniobra de parte del Gobierno que consiste en vender que el fiscal general del Estado es víctima de una persecución judicial y política de la derecha".

Vázquez ha matizado su análisis al excluir de esa postura al ministro de Justica: "Félix Bolaños es el único que está demostrando un mínimo de respeto por la separación de poderes en este país; pero sí hay otras personas del Gobierno, empezando por el propio presidente, como se ha visto hoy en la sesión de control".

A su juicio, "esto se está haciendo para crear un marco mental y un relato de modo que, a partir de ahora, todas las posibles condenas que estén por venir —imagínate Begoña Gómez, el hermano, José Luis Ábalos, Santos Cerdán— ya la gente pueda ser indulgente porque piensen que todo obedece a una misma conspiración de parte de los jueces".

Y ha concluido subrayando la importancia de conocer los fundamentos jurídicos: "Ya han lanzado a los perros al TS cuando ni siquiera saben los elementos que ha considerado para condenar al fiscal general del Estado".

