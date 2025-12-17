Ahora

Pepe Luis Vázquez: "Cerdán miente con tanta libertad que, si algún día decide tirar de la manta como Ábalos, será difícil distinguir la verdad de la mentira"

En Al Rojo Vivo, el periodista de 'La Razón' ha sido tajante al valorar el contenido de la declaración de Cerdán: "Desde que hoy ha tomado asiento en esa comisión de investigación del Senado, no nos consta que haya dicho ni una sola verdad".

El periodista de 'La Razón' Pepe Luis Vázquez ha valorado la comparecencia de Santos Cerdán en la comisión de investigación del Senado y fue especialmente crítico con su intervención. "Lo único positivo que le veo a esta comparecencia para el PSOE es que Santos Cerdán está mintiendo de forma tan deliberada que, si algún día decide seguir la estrategia de su antecesor, José Luis Ábalos, y empezar a tirar de la manta sobre supuestas corruptelas del PSOE o a desvelar información de Pedro Sánchez y de su entorno, será muy difícil distinguir qué es verdad y qué es mentira", ha afirmado.

Vázquez ha sido aún más tajante al valorar el contenido de su declaración: "Desde que hoy ha tomado asiento en esa comisión de investigación del Senado, no nos consta que haya dicho ni una sola verdad".

El periodista también se ha referido a las palabras del senador socialista Alfonso Gil, que aseguró que Cerdán está siendo utilizado contra el PSOE. A su juicio, ese discurso responde a una estrategia clara: "Al final, a lo que viene es a apuntalar ese relato victimista", ha concluido.

