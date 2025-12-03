Pepe Luis Vázquez, sobre el cambio de postura del PSOE con Junts: "Uno de los principales problemas de Sánchez es su hemeroteca"

El periodista analiza la actitud de Pedro Sánchez frente a la formación de Carles Puigdemont: "El presidente está claudicando y haciendo un acto de contrición", ha asegurado. En el vídeo encontrarás todos los detalles.

Este martes, Pedro Sánchez admitía la "gravedad" de la crisis con Junts y anunciaba un paquete de medidas para intentar la reconciliación, sin embargo, este miércoles, la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha respondido con un nuevo portazo al Gobierno: "La posición no cambia, la relación con el Gobierno está cerrada".

Para Pepe Luis Vázquez, periodista de La Razón, "uno de los principales problemas de Pedro Sánchez es su hemeroteca y parece que no está dispuesto a enmendar ese error recurrente ni siquiera ahora. Porque se está contradiciendo con lo que decía hace exactamente una semana, por tanto, no sé muy bien con qué nos tenemos que quedar ahora".

No obstante, el periodista sí tiene claro con qué se queda: "Yo me quedo con una humillación hacia Junts [de Sánchez y el Gobierno], está claudicando y haciendo un acto de contrición y a ver cuál es el propósito de empeño que les pone los de Puigdemont".

